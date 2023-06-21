У «Филадельфии» есть хорошие шансы на продление Джеймса Хардена

Теги Хьюстон Филадельфия НБА Джеймс Харден Марк Стейн Баскетбол

У «Филадельфии» есть шансы на продление защитника Джеймса Хардена, несмотря на слухи о том, что в межсезонье звездный баскетболист вернется в «Хьюстон».

По информации Кайла Нойбека из Philly Voice, «вопрос возвращения Хардена на дружественную для команды сделку остается в центре внимания «Сиксерс» в межсезонье. Все более вероятно, что они смогут это осуществить».

Инсайдер НБА Марк Стейн в субботу писал о том, что «на неделе возникали слухи о том, что, несмотря на бесспорно привлекательный вариант с возвращением в Хьюстон для Хардена, он вновь рассматривает возможность того, чтобы остаться в нынешнем месте».

Харден, как ожидается, откажется от опции игрока на сезон-23/24 в размере 35,6 миллиона долларов.

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1 комментарий

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Евгений Денисов
Понял, что никто не даст ему денег, и решил снова дружить с Филадельфией
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+3
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