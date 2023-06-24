Кевин Дюрэнт: «Все учитывают успех команды при оценке игроков. Это отстойный подход»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт задался вопросом, почему болельщики и СМИ часто связывают величие игрока с успехами его команды.
Дюрэнт отреагировал на появление в соцсети обсуждения под названием «Кевин Дюрэнт не входит в Топ-5».
«Мне просто кажется, что то, как вы все смотрите на игру, ненормально. Вы учитываете успех команды, когда говорите об игроках. Мне кажется, это отстойный подход и способ восприятия игры. Хорош ты или нет... некоторые вещи на самом деле довольно простые», – написал Дюрэнт.
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