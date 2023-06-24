Кевин Дюрэнт: «Все учитывают успех команды при оценке игроков. Это отстойный подход»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт задался вопросом, почему болельщики и СМИ часто связывают величие игрока с успехами его команды.

Дюрэнт отреагировал на появление в соцсети обсуждения под названием «Кевин Дюрэнт не входит в Топ-5».

«Мне просто кажется, что то, как вы все смотрите на игру, ненормально. Вы учитываете успех команды, когда говорите об игроках. Мне кажется, это отстойный подход и способ восприятия игры. Хорош ты или нет... некоторые вещи на самом деле довольно простые», – написал Дюрэнт.

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8 комментариев

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Insamo217
Потому что баскетбол - это командный вид спорта. И если ты великий игрок, а твоя команда не достигает результатов - то какой смысл в твоём величии. Некоторые вещи довольно простые, Кеша)
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<~Inter~>
Ответ Insamo217
Потому что баскетбол - это командный вид спорта. И если ты великий игрок, а твоя команда не достигает результатов - то какой смысл в твоём величии. Некоторые вещи довольно простые, Кеша)
Но только вот для успеха команды нужно несколько сильных игроков, отличный тренер и определенная удача
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Александр Спирин
От позиции зависит. Защитника индивидуально легко оценить. Лёгкого нападающего тоже. Центрового сложнее. Тяжа в отрыве от команды нереально.
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Analjinn
Кеша всё страдает без любви.
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Второй эксперт
Денвер и Милуоки, выигрывая чемпионства, не имели в составе никаких суперзвёзд. Как Кевин думает претендовать на звание лучшего, если даже не помогает клубу обыгрывать команды, в которых нет таких великолепных баскетболистов, как наш звездный форвард?
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Archer_Great
Баркли, Айверсон, Энтони и ещё целая плеяда игроков, которые не выиграли чемпионство, да и особыми командными успехами тод не могут похвастаться
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Stingray_
Потому что НБА - это командный баскетбол, 5х5. Если вкратце :)
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Ajaxnl
Ответ Второй эксперт
Денвер и Милуоки, выигрывая чемпионства, не имели в составе никаких суперзвёзд. Как Кевин думает претендовать на звание лучшего, если даже не помогает клубу обыгрывать команды, в которых нет таких великолепных баскетболистов, как наш звездный форвард?
Николо, Яннис не супер звезды по вашему. Как тогда суперзвезд определять изолите
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