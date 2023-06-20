Кевин Дюрэнт и Девин Букер помогали «Финиксу» привлечь Брэдли Била

Теги Финикс НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Фрэнк Вогель Брэдли Бил Девин Букер Шэмс Чарания Мэтью Ишбия Баскетбол

«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, звезды «Санз» Кевин Дюрэнт и Девин Букер помогали клубу привлечь Била.

«Финикс» агрессивно действовал в ситуации с Брэдли Билом. От Джеймса Джонса до нового тренера Фрэнка Фогеля и владельца Мэта Ишбии, даже Кевин Дюрэнт и Девин Букер работали в этом направлении Брэдли Била.

Были и другие команды, которые делали предложения, у «Вашингтона» имелись варианты получше», – рассказал Чарания.

В контракте Била прописана опция блокировки обмена, что позволяло ему влиять на выбор офиса «Уизардс».

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5 комментариев

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Вадим flanec
Также работали в этом направлении маскот Санз, массажист команды и уборщица фронт-офиса))
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Yaroslove
Лучше б они помогли привлечь перстни))
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Tolball
Грязненький обмен,не думаю что вознаграждение будет в виде чемпионства,но как урок и очередные грабли-пойдет).
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Daishi
Новость на одном дыхании прочитал, чистый экшон! :)

Живой или мертвый, ты пойдешь со мной! (c) Робокоп

Пошли! Все вмэсте! (c) Красная Жара

Думаю, так может выглядеть стенограмма переговорного процесса.))
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гайка и болт
Валерий, зачем же фамилию тренера коверкать?)
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