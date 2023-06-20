Кевин Дюрэнт и Девин Букер помогали «Финиксу» привлечь Брэдли Била
«Вашингтон» обменяет Брэдли Била в «Финикс» на Криса Пола, Лэндри Шэмета и пики второго раунда.
Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, звезды «Санз» Кевин Дюрэнт и Девин Букер помогали клубу привлечь Била.
«Финикс» агрессивно действовал в ситуации с Брэдли Билом. От Джеймса Джонса до нового тренера Фрэнка Фогеля и владельца Мэта Ишбии, даже Кевин Дюрэнт и Девин Букер работали в этом направлении Брэдли Била.
Были и другие команды, которые делали предложения, у «Вашингтона» имелись варианты получше», – рассказал Чарания.
В контракте Била прописана опция блокировки обмена, что позволяло ему влиять на выбор офиса «Уизардс».
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Думаю, так может выглядеть стенограмма переговорного процесса.))