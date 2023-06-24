Никола Милутинов и «Олимпиакос» близки к подписанию контракта

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Никола Милутинов Баскетбол

«Олимпиакос» и бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов (28 лет, 213 см) близки к подписанию контракта.

Как сообщает Sportando, официальное объявление должно состояться в ближайшее время.

Отмечается, что серб будет получать 1,4 миллиона евро в год.

В конце мая ЦСКА официально объявил об уходе Милутинова из команды. В составе армейцев серб провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий