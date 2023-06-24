Никола Милутинов и «Олимпиакос» близки к подписанию контракта

«Олимпиакос» и бывший центровой ЦСКА Никола (28 лет, 213 см) близки к подписанию контракта.

Как сообщает Sportando, официальное объявление должно состояться в ближайшее время.

Отмечается, что серб будет получать 1,4 миллиона евро в год.

В конце мая ЦСКА официально объявил об уходе Милутинова из команды. В составе армейцев серб провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

Милутинов провел за « » пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

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