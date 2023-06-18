Костас Слукас: «Желание остаться в «Олимпиакосе» есть, но есть и некоторые проблемы»
Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас заявил, что хочет остаться в команде, но есть «некоторые проблемы».
«Останусь ли я в «Олимпиакосе»? Это будет обсуждаться в ближайшие несколько дней. Посмотрим.
Желание остаться, безусловно, есть, но есть и некоторые проблемы. Если их не решить, одного желания будет недостаточно», – сказал Слукас.
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