Костас Слукас: «Желание остаться в «Олимпиакосе» есть, но есть и некоторые проблемы»

Разыгрывающий « » заявил, что хочет остаться в команде, но есть «некоторые проблемы».

«Останусь ли я в «Олимпиакосе»? Это будет обсуждаться в ближайшие несколько дней. Посмотрим.

Желание остаться, безусловно, есть, но есть и некоторые проблемы. Если их не решить, одного желания будет недостаточно», – сказал Слукас.

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