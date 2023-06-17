Никола Милутинов согласовал условия контракта с «Олимпиакосом»

« » и бывший центровой ЦСКА Никола Милутинов (28 лет, 213 см) договорились о подписании контракта, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Серб принял предложение греческого клуба о подписании 2-летнего контракта с опцией на еще один сезон с зарплатой 1,5 миллиона евро в год плюс бонус.

В конце мая ЦСКА официально объявил об уходе Милутинова из команды. В составе армейцев серб провел 119 матчей, в которых набирал 12,2 очка, совершал 8,6 подбора и 0,6 блок-шота.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

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