«Олимпиакос» близок к продлению Костаса Слукаса и хочет сохранить Сашу Везенкова

« » хочет сохранить ведущих игроков текущего состава.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, греческий находится в завершающей стадии переговоров с защитником (33 года, 188 см).

Стороны могут подписать контракт на 3 года и 1,8 миллиона евро.

«Олимпиакос» также надеется сохранить MVP Евролиги Сашу Везенкова (27 лет, 206 см), который летом может перебраться в . Форварду предложено соглашение на 4 сезона с годовой зарплатой 2 миллиона евро.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича