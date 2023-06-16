«Олимпиакос» близок к продлению Костаса Слукаса и хочет сохранить Сашу Везенкова

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Костас Слукас Александар Везенков Баскетбол

«Олимпиакос» хочет сохранить ведущих игроков текущего состава.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, греческий находится в завершающей стадии переговоров с защитником Костасом Слукасом (33 года, 188 см).

Стороны могут подписать контракт на 3 года и 1,8 миллиона евро.

«Олимпиакос» также надеется сохранить MVP Евролиги Сашу Везенкова (27 лет, 206 см), который летом может перебраться в НБА. Форварду предложено соглашение на 4 сезона с годовой зарплатой 2 миллиона евро.

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