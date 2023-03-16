Лонзо Болл перенесет третью операцию на левом колене

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

Защитник «Чикаго»Лонзо Болл перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Есть опасения по поводу способности Болла продолжить свою карьеру. Также есть сомнения, что эта операция, которая может стоить баскетболисту еще одного полного сезона отсутствия, даст ему возможность снова играть», – написал инсайдер.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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6 комментариев

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Sundance Neeskens
Тут уже о нормальном функционировании колена речь идет на всю оставшуюся жизнь, а не карьере баскетболиста. Очень жаль, в первой половине прошлого сезона с ним в составе Буллз показывали самую зрелищную игру за очень долгое время...
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Rjcnbr
Ответ Fungus_Amongus
Пипец, что за травма у него такая?
Был обычный мениск, но походу его либо убили на восстановлении врачи Чикаги, либо хирурги, либо отец и он сам своими инновационными тренировками, которые палились на ютубе. Ну либо он просто разваливается по кускам из-за своей подготовки к НБА под руководством отца, что заметно и по его брату
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RAMIK
Ответ Sanan1908
Жаль конечно. Хороший был игрок , но походу это конец карьеры
100% конец.
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PEGEON
Ответ Fungus_Amongus
Пипец, что за травма у него такая?
https://www.sports.ru/basketball/1114920732-tristan-tompson-u-lonzo-bolla-unikalnaya-travma-kotoruyu-nikto-iz-vrac.html?sl=1
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Fungus_Amongus
Пипец, что за травма у него такая?
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Sanan1908
Жаль конечно. Хороший был игрок , но походу это конец карьеры
+6
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