Лонзо Болл перенесет третью операцию на левом колене

Защитник « » перенесет третью хирургическую операцию на левом колене за последние 14 месяцев, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Есть опасения по поводу способности Болла продолжить свою карьеру. Также есть сомнения, что эта операция, которая может стоить баскетболисту еще одного полного сезона отсутствия, даст ему возможность снова играть», – написал инсайдер.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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