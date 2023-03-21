Лонзо Болл может стать первым игроком НБА, вернувшимся после трансплантации хряща

Теги травмы Чикаго НБА Билли Донован Лонзо Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Чикаго» Лонзо Болл в понедельник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

«Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на площадку и воссоединиться с партнерами по команде. Это был неприятный процесс, но я уверен, что следующие шаги — лучший путь вперед. Поддержка семьи, друзей, болельщиков и медицинского персонала на протяжении всего процесса восстановления заставляла меня двигаться вперед», – сказал Болл.

Болл перенес три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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4 комментария

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Crillion
По прозвищу - Хрящ
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Tim Timson
а напомните с какого коллективного соглашения или года лига выполняет все контракты травматам независимо от всего?)
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-2
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барабанные перепонки деджонте мюррея
Здоровья✊
+4
0
+4
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minimuz
Удачи Лонзо!
+17
0
+17
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