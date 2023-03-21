Лонзо Болл может стать первым игроком НБА, вернувшимся после трансплантации хряща

Разыгрывающий « » в понедельник перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По словам главного тренера «Буллс» , благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

«Я сосредоточен на том, чтобы вернуться на площадку и воссоединиться с партнерами по команде. Это был неприятный процесс, но я уверен, что следующие шаги — лучший путь вперед. Поддержка семьи, друзей, болельщиков и медицинского персонала на протяжении всего процесса восстановления заставляла меня двигаться вперед», – сказал Болл.

Болл перенес три операции на колене за последние 14 месяцев. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

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