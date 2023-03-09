Эдриан Воджнаровски: «Лонзо Боллу может потребоваться третья хирургическая операция»

Авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает, что восстановление может занять больше времени.

«Растет вероятность того, что защитнику « » Лонзо Боллу потребуется третья хирургическая операция на правом колене, которая, вероятно, потребует еще шесть месяцев восстановления и реабилитации», – сообщил Воджнаровски.

Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.

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