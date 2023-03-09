Эдриан Воджнаровски: «Лонзо Боллу может потребоваться третья хирургическая операция»
Авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски сообщает, что восстановление Лонзо Болла может занять больше времени.
«Растет вероятность того, что защитнику «Чикаго» Лонзо Боллу потребуется третья хирургическая операция на правом колене, которая, вероятно, потребует еще шесть месяцев восстановления и реабилитации», – сообщил Воджнаровски.
Болл не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года.
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