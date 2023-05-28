Журналист: «Буллс» не верят, что Лонзо Болл когда-нибудь снова будет играть»

По информации журналиста Дэна Бернстайна, « » не верит в успешное возвращение разыгрывающего после операции по трансплантации хряща.

«Несмотря на то, что публично клуб выражал сдержанный оптимизм в отношении будущего Лонзо Болла, они не верят, что он когда-нибудь снова будет играть», – сказал Бернстайн в подкасте Organizations Win Championships.

Болл перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение