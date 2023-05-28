Журналист: «Буллс» не верят, что Лонзо Болл когда-нибудь снова будет играть»

Теги травмы Чикаго НБА Лонзо Болл Баскетбол

По информации журналиста Дэна Бернстайна, «Чикаго» не верит в успешное возвращение разыгрывающего Лонзо Болла после операции по трансплантации хряща.

«Несмотря на то, что публично клуб выражал сдержанный оптимизм в отношении будущего Лонзо Болла, они не верят, что он когда-нибудь снова будет играть», – сказал Бернстайн в подкасте Organizations Win Championships.

Болл перенес операцию по трансплантации хрящевых клеток в левом колене.

По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, благодаря этой редкой процедуре у Болла будут хорошие шансы возобновить карьеру. Ни один игрок НБА ранее не переносил операцию по трансплантации хряща.

Последний раз игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. Сроки возвращения защитника в строй пока не установлены.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

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11 комментариев

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gigga1
Когда Лонзо появился в Лиге - вызывал негатив (наверное из-за бати). Но потом отношение поменялось - бросок исправил, в розыгрыше хорошо играл, в защите выжигал, лишнего не говорил. Жаль, если так и не сможет реализовать потенциал.
+31
0
+31
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Misunderstood
Ответ ПП ПП
А из братьев Боллов хоть кто то здоровый есть?
Может реально Лавар их перетренировал по своим методикам, ещё и ббб кроссовки,но пацаны уже миллионеры и обеспечены на всю жизнь, что тоже неплохо, надеюсь Лонзо подлечится в итоге
+15
0
+15
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jason82
А ведь на драфте ушел раньше Тейтума!!!
+9
0
+9
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Pikachu Pikachu
Неплохой парень сам по себе. Жаль его
+4
0
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artcity
Проект удался независимо от дальнейшего. По обычным человеческим меркам Лонзо будет вполне здоровый молодой мультимиллионер.
А вот Чикаго и страховой что с ними работает не так повезло.
+3
0
+3
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Lex951
Ответ ПП ПП
А из братьев Боллов хоть кто то здоровый есть?
Лианджело
+3
0
+3
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ПП ПП
А из братьев Боллов хоть кто то здоровый есть?
+1
0
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Forza
Ответ gigga1
Когда Лонзо появился в Лиге - вызывал негатив (наверное из-за бати). Но потом отношение поменялось - бросок исправил, в розыгрыше хорошо играл, в защите выжигал, лишнего не говорил. Жаль, если так и не сможет реализовать потенциал.
Если он даже будет играть, потенциал он всё равно уже не реализует. Даже если восстановится полностью( что уже подобно чуду будет), пропустив такое количество времени с такой травмой, уже нереально нагнать упущенное.
+1
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Stingray_
:(
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Илья Купол
Ответ jason82
А ведь на драфте ушел раньше Тейтума!!!
а йокич ушел на драфте позже, чем 46 человек того драфта и стал лучше всех
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