Скут Хендерсон: «Надеюсь, доведется сыграть вместе с Лиллардом»

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Скут Хендерсон Баскетбол

Защитник Скут Хендерсон заявил о том, что доволен выбором под 3-м пиком на драфте НБА 2023 года, который принадлежал «Портленду».

«Вообще не расстроен, что стал третьим номером. Я рад тому, как все сложилось. Мне это подходит. Так что я принимаю то, как сложился драфт, двигаюсь вперед в мире и покое. Не злюсь, что не стал вторым или первым. Мне повезло попасть в Топ-3 и быть здесь вместе с семьей.

Надеюсь, доведется сыграть вместе с Лиллардом, само собой. Потрясающий баскетболист, особенный талант. Один из любимых игроков, за которыми я следил, особенно с точки зрения обучающих видео. Следил за ним и за пределами площадки. Было бы классно сыграть с ним», – заявил Хендерсон.

Ранее сообщалось, что Лиллард может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет 3-й пик на звездного ветерана.

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3 комментария

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Pavel Gurin
Лиллард: в 2к, брат
+16
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Shilinya
что он думал на самом деле:
да понятно было, что Виктора первым возьмут, поэтому я очень рад, что в Шарлотт не попал
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Raiset Gible
надеюсь Лиллард не свалит из Орегона к тому моменту
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