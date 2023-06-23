Защитник Скут Хендерсон заявил о том, что доволен выбором под 3-м пиком на драфте НБА 2023 года, который принадлежал « ».

«Вообще не расстроен, что стал третьим номером. Я рад тому, как все сложилось. Мне это подходит. Так что я принимаю то, как сложился драфт, двигаюсь вперед в мире и покое. Не злюсь, что не стал вторым или первым. Мне повезло попасть в Топ-3 и быть здесь вместе с семьей.

Надеюсь, доведется сыграть вместе с Лиллардом, само собой. Потрясающий баскетболист, особенный талант. Один из любимых игроков, за которыми я следил, особенно с точки зрения обучающих видео. Следил за ним и за пределами площадки. Было бы классно сыграть с ним», – заявил Хендерсон.

Ранее сообщалось, что может покинуть «Блэйзерс», если клуб не обменяет 3-й пик на звездного ветерана.

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