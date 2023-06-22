«Портленд» будет вести переговоры по 3-му драфт-пику до последнего момента

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Портленд» будет выслушивать предложения по 3-му пику предстоящего драфта вплоть до начала церемонии.

«Портленд» собирается продолжить переговоры с командами по всей лиге, чтобы выяснить, есть ли возможность заключить сделку вокруг третьего выбора и потенциально других активов. Третий общий выбор на драфте, который большинство рассматривает как драфт трех игроков. Возможно, история не запомнит его таким, но на этой неделе все именно так.

Учитывая, что команда с маленького рынка, а новичок в особенности имеет потенциал звезды, вы должны получить много взамен. Предложения и обращения от команд становятся все более серьезными, чем ближе начало церемонии.

«Портленд», возможно, пока что получил не самые лучшие предложения, но они услышат их в ближайшие 24 часа. Это важное решение и для этой организации, и для будущего Дэмиана Лилларда в «Портленде», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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2 комментария

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Stranfio
И все же Драфт 2023 разделит ПТБ до и после, до это одна команда ,если не договорятся о пике, то Дэйм с шансов в 99%покинет команду, то будет уже после. Интересно
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xamer 9
Интересно, как себя чувствую Миллер и Хэндерсон, которые не понимают совсем где начнут свою карьеру в НБА, хотя тот же Венбаньяма уже с лотереи драфта это понимает. Нам не понять, конечно, из эмоции и мысли, но просто представить себя в Шарлотт - это одно, а в условном Майами - совсем другое. Тут же не только решается где будет жить спортсмен, а то насколько конкурентной будет организация, в которую он попадёт.
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