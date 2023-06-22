«Портленд» будет вести переговоры по 3-му драфт-пику до последнего момента

« » будет выслушивать предложения по 3-му пику предстоящего драфта вплоть до начала церемонии.

«Портленд» собирается продолжить переговоры с командами по всей лиге, чтобы выяснить, есть ли возможность заключить сделку вокруг третьего выбора и потенциально других активов. Третий общий выбор на драфте, который большинство рассматривает как драфт трех игроков. Возможно, история не запомнит его таким, но на этой неделе все именно так.

Учитывая, что команда с маленького рынка, а новичок в особенности имеет потенциал звезды, вы должны получить много взамен. Предложения и обращения от команд становятся все более серьезными, чем ближе начало церемонии.

«Портленд», возможно, пока что получил не самые лучшие предложения, но они услышат их в ближайшие 24 часа. Это важное решение и для этой организации, и для будущего в «Портленде», – сказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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