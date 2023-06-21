Брайан Уиндхорст: «Если «Портленд» не обменяет 3-й пик ради усиления прямо сейчас, у Лилларда возникнут вопросы»

Теги Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Брайан Уиндхорст Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что в зависимости от того, как «Портленд» воспользуется 3-м выбором на драфте-2023, будет зависеть будущее в клубе звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Дэмиан не хочет видеть в команде молодежь. Он хочет играть с опытными ребятами. Он рассчитывает, что команда быстро обновится и получит ветеранов, которые способны помочь прямо сейчас. 

Если «Портленду» не понравятся варианты, которые предлагаются за 3-й пик, и они выберут Скута Хендерсона или Брэндона Миллера, то есть усиления прямо сейчас не будет, у Лилларда возникнут вопросы», – сказал Уиндхорст.

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