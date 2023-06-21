Брайан Уиндхорст: «Если «Портленд» не обменяет 3-й пик ради усиления прямо сейчас, у Лилларда возникнут вопросы»

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что в зависимости от того, как « » воспользуется 3-м выбором на драфте-2023, будет зависеть будущее в клубе звездного разыгрывающего .

«Дэмиан не хочет видеть в команде молодежь. Он хочет играть с опытными ребятами. Он рассчитывает, что команда быстро обновится и получит ветеранов, которые способны помочь прямо сейчас.

Если «Портленду» не понравятся варианты, которые предлагаются за 3-й пик, и они выберут или Брэндона Миллера, то есть усиления прямо сейчас не будет, у Лилларда возникнут вопросы», – сказал Уиндхорст.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била