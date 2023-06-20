«Портленд» пытается обменять 3-й пик на звездного игрока

Теги возможные переходы Портленд НБА драфт НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Портленд» продолжает искать варианты обмена 3-го пика драфта-2023 на игрока звездного уровня.

«Портленд» ведет активные переговоры с другими клубами лиги и смотрит, удастся ли ему использовать 3-й пик для приобретения звездного игрока в пару к Дэмиану Лилларду, но это потребует огромных усилий», – сказал Воджнаровски.

«Самый талантливый игрок в истории баскетбола». Разбор драфта НБА-2023 от Sports.ru

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий