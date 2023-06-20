«Портленд» пытается обменять 3-й пик на звездного игрока

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, « » продолжает искать варианты обмена 3-го пика драфта-2023 на игрока звездного уровня.

«Портленд» ведет активные переговоры с другими клубами лиги и смотрит, удастся ли ему использовать 3-й пик для приобретения звездного игрока в пару к , но это потребует огромных усилий», – сказал Воджнаровски.

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