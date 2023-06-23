Главный тренер « » считает, что выбранный под 1-м номером на драфте-2023 силен не только на площадке, но и обладает необходимыми личностными качествами.

«У Виктора отличный характер, хорошее сочетание интеллектуальных способностей и эмоционального интеллекта одновременно.

Он понимает, что такое ажиотаж. Он понимает, какое внимание к себе привлекает, но спокойно к этому относится и умеет справляться с этим. Вембаньяма умеет находить баланс между всей этой ответственностью и уровнем близости людей к нему. Так что ему не нужно давать много советов в этой области.

Как я уже говорил, я разговаривал с ним по телефону всего пару раз, так что мне еще предстоит разобраться с тем, что у него на уме. Я общался с людьми, которые тренировали его всю жизнь. Они были общались с нашими людьми. Мы еще соберемся все вместе и примем какие-то решения. Ну а в какой-то момент он уже и сам окажется в нашем распоряжении», – заявил Попович.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023