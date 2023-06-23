Виктор Вембаньяма о выборе под 1-м номером на драфте НБА: «Лучший вечер в моей жизни»

Теги Сан-Антонио НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Французский «большой» Виктор Вембаньяма отреагировал на выбор под 1-м номером на драфте НБА.

19-летний баскетболист станет игроком «Сан-Антонио».

«Я не могу описать эмоции, которые испытал после выбора. Одно из лучших ощущений в моей жизни. Наверное, это лучший вечер в моей жизни. Я так долго мечтал об этом. Мечта сбылась. Это невероятно.

Пять минут перед тем, как «Сперс» огласили решение? Именно тогда у меня началось это приятное волнение, «бабочки в животе», именно тогда я заметил, как моя семья затихла. Все смотрели на свои часы. Потом прозвучало мое имя, меня позвали, я пошел. Меня поздравляло много людей. Я увидел Адама Сильвера, снова пожал ему руку, обнял.

Радость болельщиков в Сан-Антонио? Мне нужно увидеть запись этого момента. Мое послание им: я выложусь на все 100%, сделаю все, что в моих силах, чтобы «Сан-Антонио» добился победы, постараюсь оказать влияние на клуб и болельщиков, на местное сообщество», – заявил Вембаньяма.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий