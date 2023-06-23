Французский «большой» отреагировал на выбор под 1-м номером на драфте НБА.

19-летний баскетболист станет игроком « ».

«Я не могу описать эмоции, которые испытал после выбора. Одно из лучших ощущений в моей жизни. Наверное, это лучший вечер в моей жизни. Я так долго мечтал об этом. Мечта сбылась. Это невероятно.

Пять минут перед тем, как «Сперс» огласили решение? Именно тогда у меня началось это приятное волнение, «бабочки в животе», именно тогда я заметил, как моя семья затихла. Все смотрели на свои часы. Потом прозвучало мое имя, меня позвали, я пошел. Меня поздравляло много людей. Я увидел Адама Сильвера, снова пожал ему руку, обнял.

Радость болельщиков в Сан-Антонио? Мне нужно увидеть запись этого момента. Мое послание им: я выложусь на все 100%, сделаю все, что в моих силах, чтобы «Сан-Антонио» добился победы, постараюсь оказать влияние на клуб и болельщиков, на местное сообщество», – заявил Вембаньяма.

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