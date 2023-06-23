Грегг Попович о сравнениях Вембаньямы с Леброном, Кобе и Данканом: «Он Виктор»

Теги Леброн Джеймс Кобе Брайант Сан-Антонио Тим Данкан Грегг Попович НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отреагировал на сравнения Виктора Вембаньямы с суперзвездами НБА Леброном Джеймсом и Кобе Брайантом, а также лучшим игроком в истории клуба Тимом Данканом.

«Он Виктор. Мы хотим, чтобы именно им он и был», – заявил тренер.

«Сперс» выбрали 19-летнего француза под 1-м номером на драфте-2023.

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3 комментария

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Batt Monner
Вся НБА помешалась на сравнениях, а Попович зрит в корень, Вембе это понравится
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Stranfio
Поп как всегда сказал, как отрезал.
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Bashibuzuck
Не стоит перехваливать парня, он еще себя не показал
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