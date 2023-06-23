Грегг Попович о сравнениях Вембаньямы с Леброном, Кобе и Данканом: «Он Виктор»
Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович отреагировал на сравнения Виктора Вембаньямы с суперзвездами НБА Леброном Джеймсом и Кобе Брайантом, а также лучшим игроком в истории клуба Тимом Данканом.
«Он Виктор. Мы хотим, чтобы именно им он и был», – заявил тренер.
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