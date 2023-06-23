Главный тренер « » отреагировал на сравнения с суперзвездами НБА Леброном Джеймсом и , а также лучшим игроком в истории клуба .

«Он Виктор. Мы хотим, чтобы именно им он и был», – заявил тренер.

«Сперс» выбрали 19-летнего француза под 1-м номером на драфте-2023.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и дошел до финала

Вембаньяма – первый, «Шарлотт» все-таки берет Миллера, оба Томпсона – в топ-5. Онлайн драфта НБА-2023