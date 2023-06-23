« » выбрал французского форварда под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.

Вембаньяма не сдержал эмоций во время интервью вскоре после оглашения решения «Сперс».

«Отчего такие эмоции? Я достиг того, о чем мечтал всю жизнь», – сказал 19-летний баскетболист.

Его называли новым Дюрэнтом, а теперь могут не выбрать на драфте. Эмони Бэйтс испортил карьеру при помощи родителей

Вембаньяма – самый очевидный первый пик драфта? Для букмекеров – точно