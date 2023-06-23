Виктор Вембаньяма расплакался во время интервью после выбора под 1-м номером на драфте НБА
«Сан-Антонио» выбрал французского форварда Виктора Вембаньяму под 1-м номером на драфте НБА 2023 года.
Вембаньяма не сдержал эмоций во время интервью вскоре после оглашения решения «Сперс».
«Отчего такие эмоции? Я достиг того, о чем мечтал всю жизнь», – сказал 19-летний баскетболист.
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