«Даллас» хочет обменять 10-й пик драфта-2023
«Даллас» хочет обменять принадлежащий клубу 10-й пик драфта-2023.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Тим Кэйто.
«Мэверикс» рассчитывают получить взамен опытного игрока, который способен помочь команде вернуться в плей-офф в следующем сезоне.
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8 июня: Мавс готов обменять пик
21 июня: Мавс хочет обменять пик
Ох уж это межсезонье с отсутствием новостей