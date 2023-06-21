«Даллас» хочет обменять 10-й пик драфта-2023

«Даллас» хочет обменять принадлежащий клубу 10-й пик драфта-2023.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Тим Кэйто.

«Мэверикс» рассчитывают получить взамен опытного игрока, который способен помочь команде вернуться в плей-офф в следующем сезоне.

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