«Даллас» хочет обменять 10-й пик драфта-2023

Теги Даллас НБА драфт НБА Баскетбол

«Даллас» хочет обменять принадлежащий клубу 10-й пик драфта-2023.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Тим Кэйто.

«Мэверикс» рассчитывают получить взамен опытного игрока, который способен помочь команде вернуться в плей-офф в следующем сезоне.

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4 комментария

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Misson
Ответ Birdman NBA
7 июня: Мавс оценивают возможность обмена пика 8 июня: Мавс готов обменять пик 21 июня: Мавс хочет обменять пик Ох уж это межсезонье с отсутствием новостей
Как нет новостей? Каждый день какие-то новости приходят. По намекам инсайдеров завтра-послезавтра Новый Орлеан взорвет новостную ленту обменом Зайона. Только что Вашингтон и Финикс договорились об обмене Била на Пола. Порнодевушка Зайона грозит слить в сеть записи их любовных утех. Из Портленда каждый день приходят слухи то об обмене пика Портленда, то об обмене Лилларда. На этом фоне подозрительно молчат Милуоки, Никс, Лейкерс, Оклахома и Юта. Эйндж уже должен был кого-то снова обвести вокруг пальца к этому времени.
+3
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Birdman NBA
7 июня: Мавс оценивают возможность обмена пика
8 июня: Мавс готов обменять пик
21 июня: Мавс хочет обменять пик
Ох уж это межсезонье с отсутствием новостей
+2
-1
+1
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Stranfio
Мне кажется заберут Хендрикса, Дика или Хоукинса , кого-то из них, нет смысла им менять его, на кого они смогут его обменять то?
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Райли Карри
У Луки конечно контракт, только вот будет он ждать момента как Новицки? Или снова переподпишется, как Лиллард и выберет деньги, а не титул(ы).
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