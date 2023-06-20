«Финикс» обращался к «Далласу» по поводу возможного обмена Кайри Ирвинга

«Финикс» был в числе команд, которые ранее в межсезонье обращались к «Далласу» по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает SportsNet New York со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Позже «Финикс» приобрел у «Вашингтона» трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в обмен на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА