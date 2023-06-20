«Финикс» обращался к «Далласу» по поводу возможного обмена Кайри Ирвинга

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

«Финикс» был в числе команд, которые ранее в межсезонье обращались к «Далласу» по поводу возможного обмена Кайри Ирвинга по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает  SportsNet New York со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Даллас» не заинтересовался предложением «Финикса».

Позже «Финикс» приобрел у «Вашингтона» трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била в обмен на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА

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4 комментария

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Forza
Ответ Swhat
Могли бы на Эйтона махнуть
Я бы чисто ради смеха посмотрел бы на команду Дюрант-Букер-Ирвинг-Билл-Хламарь на минималке.

Жаль эта легенда не осуществится
+2
0
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Swhat
Могли бы на Эйтона махнуть
+1
-1
0
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