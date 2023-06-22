«Рокетс» хотят обменять 20-й пик на более высокий

« » хочет обменять 20-й пик предстоящего драфта на более высокий, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, клуб ведет разговоры о возможном приобретении выбора между 18-м пиком « » и 10-м пиком « ». «Рокетс» рассматривают возможность обмена как драфт-пиков, так и игроков.

Драфт НБА состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и вывел свою команду в финал