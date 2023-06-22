«Рокетс» хотят обменять 20-й пик на более высокий

Теги возможные переходы Даллас Хьюстон Майами НБА драфт НБА Баскетбол

«Хьюстон» хочет обменять 20-й пик предстоящего драфта на более высокий, сообщает The Athletic.

Согласно источникам, клуб ведет разговоры о возможном приобретении выбора между 18-м пиком «Майами» и 10-м пиком «Далласа». «Рокетс» рассматривают возможность обмена как драфт-пиков, так и игроков.

Драфт НБА состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

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2 комментария

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Tim Timson
второго Томпсона похоже хотя до кучи)
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Tim Timson
второго Томпсона похоже хотя до кучи)
Второго Томпсона 18 пиком вряд ли взять, да и 10 тоже не факт что выйдет
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