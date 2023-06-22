«Рокетс» хотят обменять 20-й пик на более высокий
«Хьюстон» хочет обменять 20-й пик предстоящего драфта на более высокий, сообщает The Athletic.
Согласно источникам, клуб ведет разговоры о возможном приобретении выбора между 18-м пиком «Майами» и 10-м пиком «Далласа». «Рокетс» рассматривают возможность обмена как драфт-пиков, так и игроков.
Драфт НБА состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.
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