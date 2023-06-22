Маркус Смарт был потрясен обменом и все еще пытается его осмыслить (The Boston Globe)

Разыгрывающий « » был совершенно потрясен обменом в « » и все еще пытается осмыслить то, что вчера произошло, сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники.

«Маркус любит Бостон. Он думал, что будет играть там до конца карьеры. Он хочет завершить карьеру игроком «Селтикс», – пишет журналист Адам Химмельсбах.

Смарт перейдет из «Бостона» в «Мемфис» в результате трехсторонней сделки, в которой «Селтикс» заполучили .

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и вывел свою команду в финал