Маркус Смарт был потрясен обменом и все еще пытается его осмыслить (The Boston Globe)

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт был совершенно потрясен обменом в «Мемфис» и все еще пытается осмыслить то, что вчера произошло, сообщает The Boston Globe со ссылкой на источники.

«Маркус любит Бостон. Он думал, что будет играть там до конца карьеры. Он хочет завершить карьеру игроком «Селтикс», – пишет журналист Адам Химмельсбах.

Смарт перейдет из «Бостона» в «Мемфис» в результате трехсторонней сделки, в которой «Селтикс» заполучили Кристапса Порзингиса.

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4 комментария

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Sofron1985
Подло со стороны Кельтов конечно..
+6
-1
+5
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Райли Карри
смарт самый зелёный среди действующих игроков Бостона. к сожалению, был(
+3
0
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Рома Шторкин
Я тоже в шоке
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Кирилл
Ответ Sofron1985
Подло со стороны Кельтов конечно..
Бостон никогда не раздумывает кого менять если есть хороший вариант по мнению руководства - в свое время обменяли своих легенд Пирса и Гарнетта на пики, благодаря которым Селтикс сейчас имеют Тейтума и Брауна.

Вот только что-то Порзи по мнению многих не кажется этим «хорошим вариантом»
0
0
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