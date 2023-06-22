Эксперт Роб Перес: «У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал Диллон Брукс»
Известный эксперт НБА Роб Перес посмеялся над форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом, который называл себя одним из лучших защищающихся игроков в лиге.
«У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал Диллон Брукс», – написал Перес.
«Гризлис» приобрели защитника Маркуса Смарта в результате трехсторонней сделки с «Бостоном» и «Вашингтоном». В 2022 году Смарт был признан лучшим защищающимся игроком сезона.
Тотальный гид по драфту НБА-2023 – в особом формате. Ночью выберут Вембаньяму и других будущих звезд
На меня подписан младший Ширвиндт, если что.