Эксперт Роб Перес: «У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал Диллон Брукс»

Известный эксперт НБА Роб Перес посмеялся над форвардом « » Диллоном Бруксом, который называл себя одним из лучших защищающихся игроков в лиге.

«У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал », – написал Перес.

«Гризлис» приобрели защитника в результате трехсторонней сделки с « » и «Вашингтоном». В 2022 году Смарт был признан лучшим защищающимся игроком сезона.

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