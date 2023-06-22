Эксперт Роб Перес: «У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал Диллон Брукс»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Диллон Брукс Баскетбол

Известный эксперт НБА Роб Перес посмеялся над форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом, который называл себя одним из лучших защищающихся игроков в лиге.

«У «Мемфиса» наконец-то есть тот, кем себя считал Диллон Брукс», – написал Перес.

«Гризлис» приобрели защитника Маркуса Смарта в результате трехсторонней сделки с «Бостоном» и «Вашингтоном». В 2022 году Смарт был признан лучшим защищающимся игроком сезона.

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2 комментария

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AEZAKMI228
⚠️ Сообщаю о том что этот роб перес подписан на меня в твитере⚠️
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Abdulla
Ответ AEZAKMI228
⚠️ Сообщаю о том что этот роб перес подписан на меня в твитере⚠️
Держите в курсе.
На меня подписан младший Ширвиндт, если что.
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