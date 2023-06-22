Десмонд Бэйн отреагировал на переход Маркуса Смарта: «Два «Мистера замка»😬😳»

Защитник « » отреагировал на новость об обмене .

Смарт перешел в «Гриззлис» в рамках трехстороннего обмена с участием Кристапса Порзингиса.

«Вот это да... проснулся от новостей, теперь я по-настоящему заряжен. ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО! @smart_MS3», – написал Бэйн.

Затем защитник дополнил: «Два «Мистера замка»😬😳».

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