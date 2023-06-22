Десмонд Бэйн отреагировал на переход Маркуса Смарта: «Два «Мистера замка»😬😳»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Джарен Джексон-младший Десмонд Бэйн Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн отреагировал на новость об обмене Маркуса Смарта.

Смарт перешел в «Гриззлис» в рамках трехстороннего обмена с участием Кристапса Порзингиса.

«Вот это да... проснулся от новостей, теперь я по-настоящему заряжен. ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО! @smart_MS3», – написал Бэйн.

Затем защитник дополнил: «Два «Мистера замка»😬😳».

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2 комментария

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Марсель Объелся
Ну Бэйн теперь должен еще больше пространства получить со Смартом в старте. Может выходить на 25+ очков за игру.

Его кстати тоже Бостон драфтовал))
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