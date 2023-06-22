Брайан Скалабрини: «Теперь состав «Селтикс» лучше сбалансирован. Одобряю обмен»

Теги Бостон Брайан Скалабрини НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Малкольм Брогдон Деррик Уайт Баскетбол

Чемпион НБА 2008 года Брайан Скалабрини одобрил обмен, в результате которого «Бостон» заполучил тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.

«Я считаю, что у состава, которым мы закончили прошлый сезон, был некоторый избыток защитников. Я чувствовал, что двое из этих трех парней в конечном итоге уйдут. И я не думаю, что Деррика Уайта обменяют.

Маркус Смарт — первая костяшка домино. На мой взгляд, Малкольм Брогдон будет следующим. Они оставят Деррика Уайта.

Теперь состав немного лучше сбалансирован, чем предыдущий. Я одобряю этот обмен «Селтикс», – сказал Скалабрини.

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15 комментариев

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Ренат Губайдуллин
Ответ Максим Яблонский
Порзингис талант поколения. Вембаньяма - Порзингис без трёшки, мощи, среднего. Помни об этом
Максим Яблонский шутник поколения, без юмора , без иронии, без сарказма .Помни об этом.
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jxmazefan
Все такие серьезные в комментах и ищут причины, а по факту фронт офис просто хотел хоть одного белого в стартовом. Бостон же, как никак)
+7
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Underpower
Ответ Swhat
Все верно сказал. Если Проз не сломается к плейофф однозначно усиление
Если солнце встанет на западе, ага.
+6
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Swhat
Все верно сказал.
Если Проз не сломается к плейофф однозначно усиление
+3
-1
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Anastasiia Khvorostova
Ответ Swhat
Все верно сказал. Если Проз не сломается к плейофф однозначно усиление
По факту Порзингис отыграл почти столько же, сколько Эмбиид в прошедшем сезоне и явно больше, чем Таймлорд. Снижают ли ценность Роберта Уильямса травмы? Безусловно. Готовы ли Селтикс выставить Роберта на обмен? Точно нет, потому что понимают его ценность как рим протектора.

Так вот, если Порзи переподпишется в следующем сезоне, это точно победа Бостона в этой сделке. Тем более, как ни прискорбно, спад Смарта по сравнению с DPOY сезоном очевиден
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Максим Яблонский
Порзингис талант поколения. Вембаньяма - Порзингис без трёшки, мощи, среднего. Помни об этом
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sanyoks_
ну если белая мaмба одобряет
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Jazzzz
1) Сбалансирован - это если Порзи не сломается
2) Кто будет мяч разводить?
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Odissey ru
Рыжий мамба одобрил... :-) выдыхаем
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Трёха Ника Киргиоса
"Я чувствовал, что двое из этих трех парней в конечном итоге уйдут."
"Они оставят Деррика Уайта."
Было: Смарт-Уайт-Брогдон-Причард.
Стало: Они оставят Деррика Уайта. Теперь состав «Селтикс» лучше сбалансирован.
Представили уровень "плеймейкинга" в следующем сезоне?
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LBJ236
И ты Брайан... надо было и тебя менять в своё время, ну для баланса... забыл, как много значит хорошея химия для побед
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Вялый Харден
Ответ Ренат Губайдуллин
Максим Яблонский шутник поколения, без юмора , без иронии, без сарказма .Помни об этом.
там в двух буквах в фамилии ошибка
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Neo97
Ответ Swhat
Все верно сказал. Если Проз не сломается к плейофф однозначно усиление
Сломается намного раньше плей-офф
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Swhat
Ответ Underpower
Если солнце встанет на западе, ага.
Ну Ломаный Брогдан же отыграл плейофф
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jxmazefan
Ответ jxmazefan
Все такие серьезные в комментах и ищут причины, а по факту фронт офис просто хотел хоть одного белого в стартовом. Бостон же, как никак)
Так что одобряем
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