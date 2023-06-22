Брайан Скалабрини: «Теперь состав «Селтикс» лучше сбалансирован. Одобряю обмен»
Чемпион НБА 2008 года Брайан Скалабрини одобрил обмен, в результате которого «Бостон» заполучил тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.
«Я считаю, что у состава, которым мы закончили прошлый сезон, был некоторый избыток защитников. Я чувствовал, что двое из этих трех парней в конечном итоге уйдут. И я не думаю, что Деррика Уайта обменяют.
Маркус Смарт — первая костяшка домино. На мой взгляд, Малкольм Брогдон будет следующим. Они оставят Деррика Уайта.
Теперь состав немного лучше сбалансирован, чем предыдущий. Я одобряю этот обмен «Селтикс», – сказал Скалабрини.
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Так вот, если Порзи переподпишется в следующем сезоне, это точно победа Бостона в этой сделке. Тем более, как ни прискорбно, спад Смарта по сравнению с DPOY сезоном очевиден
2) Кто будет мяч разводить?
"Они оставят Деррика Уайта."
Было: Смарт-Уайт-Брогдон-Причард.
Стало: Они оставят Деррика Уайта. Теперь состав «Селтикс» лучше сбалансирован.
Представили уровень "плеймейкинга" в следующем сезоне?