Чемпион НБА 2008 года одобрил обмен, в результате которого « » заполучил тяжелого форварда .

«Я считаю, что у состава, которым мы закончили прошлый сезон, был некоторый избыток защитников. Я чувствовал, что двое из этих трех парней в конечном итоге уйдут. И я не думаю, что Деррика Уайта обменяют.

— первая костяшка домино. На мой взгляд, будет следующим. Они оставят Деррика Уайта.

Теперь состав немного лучше сбалансирован, чем предыдущий. Я одобряю этот обмен «Селтикс», – сказал Скалабрини.

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