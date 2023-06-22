Шэмс Чарания: «Маркус Смарт не ожидал обмена. «Бостон» уведомил его за 10-15 минут до сделки»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, защитник «Бостона» Маркус Смарт не ожидал, что станет частью трехсторонней сделки и будет обменен в «Мемфис».

«Если ты состоявшийся игрок, имеющий некоторый вес в клубе, такой как Дэмиан Лиллард или Кевин Дюрэнт, я думаю, у тебя есть определенное право голоса, какие-то партнерские отношения.

Но что касается Маркуса Смарта, я могу вам точно сказать, он не ожидал этого обмена. Команда уведомила его, может быть, за 10-15 минут до сделки», – сказал Чарания.

Смарт перейдет из «Бостона» в «Мемфис», в результате трехсторонней сделке, в которой «Селтикс» заполучили Кристапса Порзингиса.

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8 комментариев

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Максим Макеев
небось в стиле
маркус тебе нравятся мишки
нет
а ты им да
+22
0
+22
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DRCH
Единственного с причиндалами обменяли , в новом сезоне в защите Бостону кранты….
+9
0
+9
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takos
очень некрасиво поступили с лицом клуба, после такого за бостон болеть в след сезоне совсем не хочется. как будто без маркуса команда потеряет свою идентичность :(
+8
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+8
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Дмитрий Белов
Подозреваю, что Ботсону этот размен будут припоминать ещё долго
+1
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celtics7
До сих пор не понимаю как реагировать на данный обмен. А если еще и так поступили с игроком, который полностью себя отдавал клубу, выкладываясь и играя порой с травмой, то это вообще полное неуважение. Осталось еще Гранта и Хорфорда обменять, и будет обычная безликая команда.
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varion
Если Позри закончит карьеру в 24 году, вот это будет карма…
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FEF2
Бостону не привыкать торговать теми, кто рвал опу..
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Айрат Ситдиков
Ответ takos
очень некрасиво поступили с лицом клуба, после такого за бостон болеть в след сезоне совсем не хочется. как будто без маркуса команда потеряет свою идентичность :(
Лол, в первый раз словно)
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