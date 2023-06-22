Шэмс Чарания: «Маркус Смарт не ожидал обмена. «Бостон» уведомил его за 10-15 минут до сделки»
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, защитник «Бостона» Маркус Смарт не ожидал, что станет частью трехсторонней сделки и будет обменен в «Мемфис».
«Если ты состоявшийся игрок, имеющий некоторый вес в клубе, такой как Дэмиан Лиллард или Кевин Дюрэнт, я думаю, у тебя есть определенное право голоса, какие-то партнерские отношения.
Но что касается Маркуса Смарта, я могу вам точно сказать, он не ожидал этого обмена. Команда уведомила его, может быть, за 10-15 минут до сделки», – сказал Чарания.
Смарт перейдет из «Бостона» в «Мемфис», в результате трехсторонней сделке, в которой «Селтикс» заполучили Кристапса Порзингиса.
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маркус тебе нравятся мишки
нет
а ты им да