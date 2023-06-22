«Мемфис» проявляет интерес к Францу Вагнеру

«Мемфис» в последние месяцы проявлял интерес к немецкому форварду « » (21 год, 206 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Гризлис» активно ищут свингменов и перед февральским дедлайном пытались приобрести форварда «Бруклина» Микэла Бриджеса.

Вчера « » заполучил разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трехсторонней сделки с «Бостоном» и «Вашингтоном».

21-летний Вагнер в прошедшем сезоне набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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