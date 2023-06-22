«Мемфис» проявляет интерес к Францу Вагнеру

Теги возможные переходы Мемфис Орландо НБА Франц Вагнер Баскетбол

«Мемфис» в последние месяцы проявлял интерес к немецкому форварду «Орландо» Францу Вагнеру (21 год, 206 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Гризлис» активно ищут свингменов и перед февральским дедлайном пытались приобрести форварда «Бруклина» Микэла Бриджеса.

Вчера «Мемфис» заполучил разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трехсторонней сделки с «Бостоном» и «Вашингтоном».

21-летний Вагнер в прошедшем сезоне набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.

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12 комментариев

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ГРУПА ЗИСК
Я не знаю кто сидит в офисе Орландо, но этот парень выглядит как будущее франшизы и должен быть в категории недоступных к обмену, на мой взгляд.
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Fronda
В первоисточнике имеется ввиду, что Мемфис проявлял интерес к Вагнеру в последние месяцы, пытаясь его выменять, после того как Нетс отказали в сделке по Бриджесу. Тут имеется ввиду как раз трейд на Таюса Джонса, пики и другие активы - смысл именно такой. В итоге за этот пакет удалось получить Смарта. Просто первоисточник немного сумбурный. Без пониманиям контекста можно много как перевести. Сейчас вроде как поезд уже ушел. И Маркус ценное приобретение с учетом длительной дисквалификации Моранта. Но Фишер упорствует и советует Смарта обменять дальше в Голден Стейт снова на пики со смыслом опять рвануть назад за Вагнером (и Бриджесом). В общем весь посыл абзаца в очень длинном первоисточнике в том, что Смарта надо отдать Уорриорз, зафиксировав прибыль от сделки с Бостоном, и снова вернуться к первоначальной цели.
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Odissey ru
может на Моранта махнут...?
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Fronda
В первоисточнике имеется ввиду, что Мемфис проявлял интерес к Вагнеру в последние месяцы, пытаясь его выменять, после того как Нетс отказали в сделке по Бриджесу. Тут имеется ввиду как раз трейд на Таюса Джонса, пики и другие активы - смысл именно такой. В итоге за этот пакет удалось получить Смарта. Просто первоисточник немного сумбурный. Без пониманиям контекста можно много как перевести. Сейчас вроде как поезд уже ушел. И Маркус ценное приобретение с учетом длительной дисквалификации Моранта. Но Фишер упорствует и советует Смарта обменять дальше в Голден Стейт снова на пики со смыслом опять рвануть назад за Вагнером (и Бриджесом). В общем весь посыл абзаца в очень длинном первоисточнике в том, что Смарта надо отдать Уорриорз, зафиксировав прибыль от сделки с Бостоном, и снова вернуться к первоначальной цели.
Интересно, а Джейк Фишер никак с ГСВ не связан? Просто получить в данных условиях Смарта, офигеннейший актив с длинным адекватнейшим контрактом, чтоб его отправить в ГСВ выглядит тупо. Да и даже теоретически - кого в обмен оттуда? У Томпсона, пусть и истекающий, но неадекватные 43 ляма. Грину подписывать продление с ГСВ чтоб отправиться в Мемфис - сомнительно? Уиггинса тоже не отдадут (ситуация+/- как со Смартом, но уже для ГСВ). Пул - Мишкам нафиг не нужен. Пакет из Луни-Пэйтон-Куминга и тп тоже странный будет для любой из сторон. Поживём-увидим, но выменивать Смарта чтоб его отдать не просто кому-то, а неслабому конкуренту на Западе - тупо.
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Marduhai
Какой Франц? Какое Орландо, где Франц вместе с Банкеро и пиками 6-11 имеет все шансы рвануть вверх.
Думаю, что утки о Бриджесе и Вагнере запускаются самим Мемфисом, чтобы снизить аппетиты Брукса, которого хотят сохранить, но за умеренную сумму...
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Odissey ru
может на Моранта махнут...?
будут последними идиотами если это сделают. парень с нормальной трудовой этикой, два года в лиге, сборник Германии, кандидат на новичка года в первом сезоне да ещё и с крутейшим контрактом ещё два сезона - поменять на хайлайт-машину, которая то пистолет покажет, то ещё чего отчебучит, да ещё и треть следующего сезона уже гарантированно пропускает.
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Fronda
Ответ ГРУПА ЗИСК
Интересно, а Джейк Фишер никак с ГСВ не связан? Просто получить в данных условиях Смарта, офигеннейший актив с длинным адекватнейшим контрактом, чтоб его отправить в ГСВ выглядит тупо. Да и даже теоретически - кого в обмен оттуда? У Томпсона, пусть и истекающий, но неадекватные 43 ляма. Грину подписывать продление с ГСВ чтоб отправиться в Мемфис - сомнительно? Уиггинса тоже не отдадут (ситуация+/- как со Смартом, но уже для ГСВ). Пул - Мишкам нафиг не нужен. Пакет из Луни-Пэйтон-Куминга и тп тоже странный будет для любой из сторон. Поживём-увидим, но выменивать Смарта чтоб его отдать не просто кому-то, а неслабому конкуренту на Западе - тупо.
Фишер болеет за Бруклин. Думаю, абзац написан ради обмена Бриджеса. Он хороший парень, но Фишер вероятно считает, что Нетс надо перестраиваться активнее. А не болтаться в районе плей-ин, что как раз и случится, если не меняться дальше на пики. Вагнер в тексте, скорее всего, просто "заодно". Собственно, Фишер и ранее высказывался на тему обмена Бриджеса. Но это все же отдельный вопрос. Тут про Вагнера.
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Fronda
Фишер болеет за Бруклин. Думаю, абзац написан ради обмена Бриджеса. Он хороший парень, но Фишер вероятно считает, что Нетс надо перестраиваться активнее. А не болтаться в районе плей-ин, что как раз и случится, если не меняться дальше на пики. Вагнер в тексте, скорее всего, просто "заодно". Собственно, Фишер и ранее высказывался на тему обмена Бриджеса. Но это все же отдельный вопрос. Тут про Вагнера.
НУ, Бриджес тоже, как мне кажется, самому Бруклину больше б пригодился на долгосрочную перспективу, но то уже моё личное.
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phivas
Франц очень хорош. Потолка еще не достиг, надеюсь останется, в Мэджик. Там очень крутая банда собирается: Банкеро, Фультц (мегахорош был в прошлом сезоне), Картер, Коул Энтони + еще 2 высоких пика на этом драфте
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Odissey ru
Ответ ГРУПА ЗИСК
будут последними идиотами если это сделают. парень с нормальной трудовой этикой, два года в лиге, сборник Германии, кандидат на новичка года в первом сезоне да ещё и с крутейшим контрактом ещё два сезона - поменять на хайлайт-машину, которая то пистолет покажет, то ещё чего отчебучит, да ещё и треть следующего сезона уже гарантированно пропускает.
к сожалению, с идиотами в НБА полный комплект и порядок...
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Адильхан Абдусаламов
Ответ ГРУПА ЗИСК
будут последними идиотами если это сделают. парень с нормальной трудовой этикой, два года в лиге, сборник Германии, кандидат на новичка года в первом сезоне да ещё и с крутейшим контрактом ещё два сезона - поменять на хайлайт-машину, которая то пистолет покажет, то ещё чего отчебучит, да ещё и треть следующего сезона уже гарантированно пропускает.
Сборник германии это какое то нереально достижение для игрока нба?
Шредер тоже сборник,это же не значит,что он автоматом наследник Дирка.
Вот сегодня только прочитал как Сакраменто совершили обмен с Вашингтоном любимчика местной публики и начавшего сдавать Ричмонда на проблемного Уэббера.
Ну и кто выиграл тогда от обмена?
У Моранта таланта выше на порядок и потолок возможностей выше,так что не все так очевидно
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LamerOK
Ответ Fronda
Фишер болеет за Бруклин. Думаю, абзац написан ради обмена Бриджеса. Он хороший парень, но Фишер вероятно считает, что Нетс надо перестраиваться активнее. А не болтаться в районе плей-ин, что как раз и случится, если не меняться дальше на пики. Вагнер в тексте, скорее всего, просто "заодно". Собственно, Фишер и ранее высказывался на тему обмена Бриджеса. Но это все же отдельный вопрос. Тут про Вагнера.
Что даст обмен Бриджеса? Возьмут Нетс Скута пиков своих нету танкавать не получиться. Через пару лет Скут возможно станет игроком уровня МВЗ и Бруклин превратиться в Атланту этого сезона.
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