«Мемфис» проявляет интерес к Францу Вагнеру
«Мемфис» в последние месяцы проявлял интерес к немецкому форварду «Орландо» Францу Вагнеру (21 год, 206 см), сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Гризлис» активно ищут свингменов и перед февральским дедлайном пытались приобрести форварда «Бруклина» Микэла Бриджеса.
Вчера «Мемфис» заполучил разыгрывающего Маркуса Смарта в результате трехсторонней сделки с «Бостоном» и «Вашингтоном».
21-летний Вагнер в прошедшем сезоне набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 3,5 передачи в среднем за матч.
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Думаю, что утки о Бриджесе и Вагнере запускаются самим Мемфисом, чтобы снизить аппетиты Брукса, которого хотят сохранить, но за умеренную сумму...
Шредер тоже сборник,это же не значит,что он автоматом наследник Дирка.
Вот сегодня только прочитал как Сакраменто совершили обмен с Вашингтоном любимчика местной публики и начавшего сдавать Ричмонда на проблемного Уэббера.
Ну и кто выиграл тогда от обмена?
У Моранта таланта выше на порядок и потолок возможностей выше,так что не все так очевидно