Впервые в истории НБА два последних «Мистера замка» сыграют в одной команде

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Джарен Джексон-младший Баскетбол

Разыгрывающий Маркус Смарт перешел в «Мемфис» в рамках обмена форварда Кристапса Порзингиса.

Таким образом, лучший защитник сезона-2021/22 Смарт объединится с «Мистером замком» прошедшего регулярного чемпионата Джареном Джексоном.

Как передает HoopsHype, это первый случай в истории, когда два последних DPOY будут играть в одной команде.

«Гриззлис» расстались с разыгрывающим Тайусом Джонсон и двумя пиками первого раунда.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
А не махнуть ли Мемфису Моранта и Брукса на Сиакама и Ануноби? Вот тогда Мемфис станет реальным контендером, упакованным качественными игроками на всех позициях.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трёха Ника Киргиоса
Любимый клуб теперь. Грит-энд-грайнд, все дела.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pele_kan
Ответ Misson
А не махнуть ли Мемфису Моранта и Брукса на Сиакама и Ануноби? Вот тогда Мемфис станет реальным контендером, упакованным качественными игроками на всех позициях.
ну да, осталось Торонто только уговорить на этот бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gentle Giant
Ответ Misson
А не махнуть ли Мемфису Моранта и Брукса на Сиакама и Ануноби? Вот тогда Мемфис станет реальным контендером, упакованным качественными игроками на всех позициях.
Да, и потом поменять Бэйна на Йокича, чего мелочиться, мнение другие команд неважно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ pele_kan
ну да, осталось Торонто только уговорить на этот бред
Морант точно должен заинтересовать Торонто. Он моложе Ануноби и тем более Сиакама, уже имеет суперзвездный статус и медийность. Потолок Ануноби и Сиакама "рэпторс" уже известен, потому они и торгуют ими, что видят, что с ними "рэпторс" уперлись в свой потолок. Моранта и торговать дальше можно с выгодой и еще долго. У Сиакама уже возраст скоро начнет поджимать, как актив он буквально через пару лет потеряет свою большую ценность. Так что обмен должен быть интересен обеим командам. Да и Моранту будет полезно переехать на новое место подальше от своего бандитского окружения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий