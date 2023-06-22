Впервые в истории НБА два последних «Мистера замка» сыграют в одной команде
Разыгрывающий Маркус Смарт перешел в «Мемфис» в рамках обмена форварда Кристапса Порзингиса.
Таким образом, лучший защитник сезона-2021/22 Смарт объединится с «Мистером замком» прошедшего регулярного чемпионата Джареном Джексоном.
Как передает HoopsHype, это первый случай в истории, когда два последних DPOY будут играть в одной команде.
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