«Мемфис» может обменять Тайуса Джонса
«Мемфис» изучает варианты обмена разыгрывающего Тайуса Джонса.
Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
В 20220 году Тайус продлил контракт с «Гризлис» на 2 года и 30 миллионов долларов.
«Клипперс» и «Торонто» называются как возможные кандидаты на приобретение Джонса, который в прошлом сезоне набирал в среднем по 10,3 очка и 5,2 передачи за скамейки.
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