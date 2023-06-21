«Мемфис» может обменять Тайуса Джонса

« » изучает варианты обмена разыгрывающего .

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В 20220 году Тайус продлил контракт с «Гризлис» на 2 года и 30 миллионов долларов.

« » и « » называются как возможные кандидаты на приобретение Джонса, который в прошлом сезоне набирал в среднем по 10,3 очка и 5,2 передачи за скамейки.

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