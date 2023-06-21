«Мемфис» может обменять Тайуса Джонса

Теги возможные переходы Клипперс Мемфис Торонто НБА Тайус Джонс Баскетбол

«Мемфис» изучает варианты обмена разыгрывающего Тайуса Джонса.

Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

В 20220 году Тайус продлил контракт с «Гризлис» на 2 года и 30 миллионов долларов.

«Клипперс» и «Торонто» называются как возможные кандидаты на приобретение Джонса, который в прошлом сезоне набирал в среднем по 10,3 очка и 5,2 передачи за скамейки.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aleksandre
А зачем? Морант почти треть чемпионата играть не будет. А Джонс всегда показывал хороший баскетбол. Не верю
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
Идеальный ролевой ПГ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caraxes
Джонса в Бруклин отправят на ДФС и обмен пиками
Скриньте!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий