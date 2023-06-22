Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон», Маркус Смарт – в «Мемфис»
Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Бостон», передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Порзингис воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем будет обменян в «Селтикс».
Сообщается, что сделка будет трехсторонней – разыгрывающий «Мемфиса» Тайус Джонс (27 лет, 183 см) перейдет в «Вашингтон».
Инсайдер дополняет, что «Селтикс» расстанутся с разыгрывающим Маркусом Смартом (29 лет, 191 см), который станет игроком «Гриззлис».
«Мемфис» отправит 25-й пик предстоящего драфта в Бостон, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 от «Голден Стэйт».
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Ох ты ж емае.
Я конечно не фан Селтикс, но Смарт - душа этой команды, как мне казалось.
Кто будет лидером - Татум? Или Браун?
Непонятный мув от зеленых.
полный провал от селтикс