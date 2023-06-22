Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон», Маркус Смарт – в «Мемфис»

Теги переходы Бостон Мемфис НБА Вашингтон Маркус Смарт Кристапс Порзингис Тайус Джонс Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Бостон», передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Порзингис воспользуется опцией продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов, а затем будет обменян в «Селтикс».

Сообщается, что сделка будет трехсторонней – разыгрывающий «Мемфиса» Тайус Джонс (27 лет, 183 см) перейдет в «Вашингтон».

Инсайдер дополняет, что «Селтикс» расстанутся с разыгрывающим Маркусом Смартом (29 лет, 191 см), который станет игроком «Гриззлис».

«Мемфис» отправит 25-й пик предстоящего драфта в Бостон, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 от «Голден Стэйт».

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Starki92
Смарт в Мемфис ?
Ох ты ж емае.
Я конечно не фан Селтикс, но Смарт - душа этой команды, как мне казалось.
Кто будет лидером - Татум? Или Браун?
Непонятный мув от зеленых.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maryat
Смарт был второй звездой кельтов в плове,после татума, временами даже первой, мдас...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fronda
Ну как-то это резко хуже для Бостона, чем первоначальный вариант. Правда в сделке кельты получат также 2 пика первого раунда от Мемфиса. Но в итоге не видно, где здесь усиление для команды.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помада Терезы
Бостон это провал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pepperboy5000
Что за жесть… Смарта то, за что
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Учитывая, что по совокупности качеств Смарт был чуть ли не второй звездой Бостона в прошедшем ПО, это очень странный обмен
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dato akhaladze
Ответ Fronda
Ну как-то это резко хуже для Бостона, чем первоначальный вариант. Правда в сделке кельты получат также 2 пика первого раунда от Мемфиса. Но в итоге не видно, где здесь усиление для команды.
Да тот тоже был не очень, но этот вообще полный швах. На какие-то панические патуги больше похоже, хотя причин для этого не видно было. Каким бы не был Смарт спорным в примятии решении, он душа этой команды и если и менять, то не на Порзи же.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
смарт шпалы не стоит
полный провал от селтикс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Samostoyatelno
WTF? Бостон, наверное, расстался бы лучше с Уайтом, но на другой стороне услышали WTF Уайт, нам лучше Смарт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий