«Клипперс» не планируют обменивать Пола Джорджа

Ожидается, что «Клипперс» не станут обменивать звездного форварда (33 года, 203 см) этим летом, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

« » проявил интерес к обмену Джорджа на 3-й пик драфта-2023, но переговоры не получили продолжения. В приобретении Джорджа также был заинтересован « ».

«Клипперс» по-прежнему намерены строить состав вокруг Джорджа и Кавая Ленарда.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах