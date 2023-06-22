«Клипперс» не планируют обменивать Пола Джорджа

Теги возможные переходы Клипперс Нью-Йорк Портленд НБА Пол Джордж Баскетбол

Ожидается, что «Клипперс» не станут обменивать звездного форварда Пола Джорджа (33 года, 203 см) этим летом, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.

«Портленд» проявил интерес к обмену Джорджа на 3-й пик драфта-2023, но переговоры не получили продолжения. В приобретении Джорджа также был заинтересован «Нью-Йорк».

«Клипперс» по-прежнему намерены строить состав вокруг Джорджа и Кавая Ленарда.

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

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