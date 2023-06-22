«Клипперс» не планируют обменивать Пола Джорджа
Ожидается, что «Клипперс» не станут обменивать звездного форварда Пола Джорджа (33 года, 203 см) этим летом, сообщает инсайдер Yahoo! Sports Джейк Фишер.
«Портленд» проявил интерес к обмену Джорджа на 3-й пик драфта-2023, но переговоры не получили продолжения. В приобретении Джорджа также был заинтересован «Нью-Йорк».
«Клипперс» по-прежнему намерены строить состав вокруг Джорджа и Кавая Ленарда.
Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах
Комментарии