Эдриан Воджнаровски: «Бостон» и «Вашингтон» еще надеются провернуть сделку, пытаются привлечь 3-ю команду». У Порзингиса полчаса до дедлайна по опции
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях срыва трехсторонней сделки между «Селтикс», «Клипперс» и «Уизардс».
«Сегодня в полночь у Порзингиса дедлайн на активацию опции на следующий сезон. Он должен был ей воспользоваться и перейти в «Бостон», однако стороны все еще обсуждают различные возможности проведения сделки.
По моей информации, они рассматривают обычный обмен, а также пытаются привлечь 3-ю команду со стороны. Порзингис может отказаться от опции и стать свободным агентом, но в последние 30-40 минут «Селтикс» приняли решение двигаться дальше, потому что переговоры в трехстороннем обмене просто не двигались с места», – сказал инсайдер для Sports Center.
Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) должен был перейти в «Клипперс».
«Уизардс» получали от «Клипперс» форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.
Форвард «Бостона» Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена переходил в «Вашингтон».
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