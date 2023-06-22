Эдриан Воджнаровски: «Бостон» и «Вашингтон» еще надеются провернуть сделку, пытаются привлечь 3-ю команду». У Порзингиса полчаса до дедлайна по опции

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях срыва трехсторонней сделки между «Селтикс», «Клипперс» и «Уизардс».

«Сегодня в полночь у дедлайн на активацию опции на следующий сезон. Он должен был ей воспользоваться и перейти в «Бостон», однако стороны все еще обсуждают различные возможности проведения сделки.

По моей информации, они рассматривают обычный обмен, а также пытаются привлечь 3-ю команду со стороны. Порзингис может отказаться от опции и стать свободным агентом, но в последние 30-40 минут «Селтикс» приняли решение двигаться дальше, потому что переговоры в трехстороннем обмене просто не двигались с места», – сказал инсайдер для Sports Center.

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) должен был перейти в «Клипперс».

«Уизардс» получали от « » форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.

Форвард « » Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена переходил в « ».

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!