Эдриан Воджнаровски: «Бостон» и «Вашингтон» еще надеются провернуть сделку, пытаются привлечь 3-ю команду». У Порзингиса полчаса до дедлайна по опции

Теги Бостон Клипперс Вашингтон Кристапс Порзингис Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях срыва трехсторонней сделки между «Селтикс», «Клипперс» и «Уизардс».

«Сегодня в полночь у Порзингиса дедлайн на активацию опции на следующий сезон. Он должен был ей воспользоваться и перейти в «Бостон», однако стороны все еще обсуждают различные возможности проведения сделки.

По моей информации, они рассматривают обычный обмен, а также пытаются привлечь 3-ю команду со стороны. Порзингис может отказаться от опции и стать свободным агентом, но в последние 30-40 минут «Селтикс» приняли решение двигаться дальше, потому что переговоры в трехстороннем обмене просто не двигались с места», – сказал инсайдер для Sports Center.

Разыгрывающий «Селтикс» Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) должен был перейти в «Клипперс».

«Уизардс» получали от «Клипперс» форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см), атакующего защитника Амира Коффи (26 лет, 201 см) и 30-й пик драфта-2023.

Форвард «Бостона» Данило Галлинари (34 года, 208 см) в результате обмена переходил в «Вашингтон».

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3 комментария

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Temer
А жаль, было бы интересно
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Fronda
Пытался понять зачем Порзингинису отказываться от 36 миллионов. Его текущая цена на рынке не больше 20-ти из-за высокой травматичности. Поэтому на месте Кристапса в любом случае лучше взять опцию. Дедлайн на решение истекает прямо сейчас. Но, еще раз, это какой-то странный дедлайн. Из серии ехать на зеленый или зачем-то на красный. Латыш с большой долей вероятности возьмет опцию, и будет еще куча времени его обменять. Почему сорвалась ранее заключенная сделка? Собственно, у Брогдона травма и требуется хирургическое вмешательство с вероятностью пропуска значительной части сезона. Вобщем-то оно было всем известно. Но Клипперс в самый последний момент решили не рисковать. Однако остальные участники сделки с их интересами все на месте. Контракты под списание с дальним пиком первого раунда, если что, от Вашингтона не уйдут. Такое можно выменять (за Брогдона плюс Галинари) и в дедлайн.
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seabyryak
Звоните Марксу в Нетс, там есть варианты для разговора.
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