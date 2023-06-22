«Клипперс» вышли из сделки из-за опасений по состоянию здоровья Малкольма Брогдона

Теги Бостон Клипперс Вашингтон Малкольм Брогдон Марк Стейн Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн рассказал, почему сорвалась трехсторонняя сделка между «Селтикс», «Клипперс» и «Уизардс».

«По словам источников в лиге, опасения «Клипперс» по поводу травмы Малкольма Брогдона привели к срыву сделки с тремя командами, которая должна была отправить Кристапса Порзингиса в «Бостон» сегодня до полуночи», – пишет инсайдер.

Защитник получил разрыв сухожилия, переходящего из локтевого сустава в предплечье. Он получил повреждение в первой игре противостояния с «Хит» (3-4), когда оборонялся против Кевина Лава.

В последние 4 сезона Брогдон в среднем проводит 53 игры за регулярный чемпионат.

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