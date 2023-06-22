«Нетс» готовы обменять Дориана Финни-Смита и Ройса О’Нила на высокий пик 1-го раунда

« » готов обменять форвардов (30 лет, 201 см) и ’Нила (30 лет, 193 см) на высокий пик 1-го раунда драфта-2023, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

«Нетс» уже имеют в своем распоряжении 21-й и 22-й пики. Отмечается, что клуб не устроит небольшое повышение на драфте.

Согласно источникам, «Нетс» получают большое количество звонков по поводу Финни-Смита и О’Нила.

Вембаньяму не зря считают лучшим на драфте НБА после Леброна: доминировал в чемпионате Франции и вывел свою команду в финал