«Нетс» готовы обменять Дориана Финни-Смита и Ройса О’Нила на высокий пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Бруклин НБА драфт НБА Дориан Финни-Смит Ройс О'Нил Баскетбол

«Бруклин» готов обменять форвардов Дориана Финни-Смита (30 лет, 201 см) и Ройса О’Нила (30 лет, 193 см) на высокий пик 1-го раунда драфта-2023, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

«Нетс» уже имеют в своем распоряжении 21-й и 22-й пики. Отмечается, что клуб не устроит небольшое повышение на драфте.

Согласно источникам, «Нетс» получают большое количество звонков по поводу Финни-Смита и О’Нила.

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3 комментария

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SVR55
В Даллас?
+10
0
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Кливленд-2022
А высокий это какой? Надо думать, между 4-м и 9-м разница велика. Ну и вообще, отдавать Финни Смита за кота в мешке чото не очень затея.
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