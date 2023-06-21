«Бруклин» собирается перестраивать состав вокруг Микэла Бриджеса

« » планирует перестраивать состав вокруг форварда .

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Микэл Бриджес – тот человек, вокруг которого они собираются перестраиваться. Те предложения, которые «Нетс» получили для него, показывают, насколько он ценен.

Думаю, «Нетс» также сохранят место для следующей большой звезды, которая будет доступна для обмена», – заявил Воджнаровски.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека