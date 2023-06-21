«Бруклин» собирается перестраивать состав вокруг Микэла Бриджеса

Теги Бруклин НБА Эдриан Воджнаровски Микэл Бриджес Баскетбол

«Бруклин» планирует перестраивать состав вокруг форварда Микэла Бриджеса.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Микэл Бриджес – тот человек, вокруг которого они собираются перестраиваться. Те предложения, которые «Нетс» получили для него, показывают, насколько он ценен.

Думаю, «Нетс» также сохранят место для следующей большой звезды, которая будет доступна для обмена», – заявил Воджнаровски.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rolliewizza
ВЫ СУРЬЁЗНО?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий