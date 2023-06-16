Монти Уильямс хочет видеть Кэма Джонсона в «Детройте», «Бруклин» намерен оставить форварда в команде

Теги Детройт Бруклин НБА Монти Уильямс Кэмерон Джонсон Баскетбол

Главный тренер «Детройта» Монти Уильямс хочет заполучить своего бывшего подопечного форварда «Нетс» Кэма Джонсона, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Однако «Бруклин» рассчитывает оставить Джонсона в команде.

«Нетс» выражают уверенность в том, что они практически убедили Джонсона переподписать контракт. Или что они повторят любое предложение другой оранизации», – пишет инсайдер.

Джонсон станет ограниченно свободным агентом этим летом.

В 25 матчах за бруклинскую команду форвард набирал 16,6 очка (47% с игры, 37% из-за дуги) и 4,8 подбора в среднем за игру.

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2 комментария

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Аркадий Байдерин
Надо оставлять конечно. Он хорош
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Батя ивана
Вряд ли сам Кэм захочет в Детройт, только если денежные грузовики будут под завязку
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