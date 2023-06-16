Монти Уильямс хочет видеть Кэма Джонсона в «Детройте», «Бруклин» намерен оставить форварда в команде

Главный тренер « » хочет заполучить своего бывшего подопечного форварда «Нетс» , сообщает инсайдер Марк Стейн.

Однако « » рассчитывает оставить Джонсона в команде.

«Нетс» выражают уверенность в том, что они практически убедили Джонсона переподписать контракт. Или что они повторят любое предложение другой оранизации», – пишет инсайдер.

Джонсон станет ограниченно свободным агентом этим летом.

В 25 матчах за бруклинскую команду форвард набирал 16,6 очка (47% с игры, 37% из-за дуги) и 4,8 подбора в среднем за игру.

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