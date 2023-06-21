«Бруклин» объявил тренерский штаб на сезон-23/24

« » официально объявил тренерский штаб на сезон-23/24.

«Нетс» назначили , Уилла Уивера, Джея Эрнандеса и Ронни Баррелла ассистентами тренера, а Кори Уинсона – помощником по развития игроков.

Главный тренер бруклинской команды – Жак Вон, который возглавил «Нетс» по ходу минувшего сезона.

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