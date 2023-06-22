Кристапс Порзингис – лучший в НБА по игре в «посте», в пятерке по обороне против «пик-н-роллов» и набору очков против «клоузаутов»

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор представил выдающиеся статистические показатели форварда « » .

Статистические данные взяты с прошедшего регулярного чемпионата-2022/23.

Очки на владение, набранные против игрока во время «пик-н-ролла»:

1. («Лейкерс») (0,91)

2. («Мемфис») (0,92)

3. («Милуоки») (0,92)

4. Кристапс Порзингис («Бостон») (0,93)

5. («Юта») (0,93)

Очки на владение, набранные в «посте»:

1. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,29)

2. («Денвер») (1,26)

3. Лука Дончич («Даллас») (1,15)

4. («Филадельфия») (1,11)

5. («Торонто») (1,11)

Очки на владение, набранные при резком сближении игрока обороны:

1. («Клипперс») (1,32)

2. («Новый Орлеан») (1,26)

3. («Даллас») (1,25)

4. («Сакраменто») (1,24)

5. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,23)

«Итак, Порзингис попадает 40% бросков из-за дуги, разрывает оборону при сближении защитника, теперь он может эффективно разыгрывать «посты» и хорошо защищается. Здоровье всегда будет вызывать беспокойство, но он может только вступить в свои лучшие годы», – отмечает О’Коннор.

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