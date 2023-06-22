Кристапс Порзингис – лучший в НБА по игре в «посте», в пятерке по обороне против «пик-н-роллов» и набору очков против «клоузаутов»

Теги Бостон НБА Харрисон Барнс Кавай Ленард Энтони Дэвис Стивен Адамс Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Кристапс Порзингис Брэндон Ингрэм Паскаль Сиакам Уокер Кесслер Баскетбол

Журналист The Ringer Кевин О’Коннор представил выдающиеся статистические показатели форварда «Бостона» Кристапса Порзингиса.

Статистические данные взяты с прошедшего регулярного чемпионата-2022/23.

Очки на владение, набранные против игрока во время «пик-н-ролла»:

1. Энтони Дэвис («Лейкерс») (0,91)

2. Стивен Адамс («Мемфис») (0,92)

3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») (0,92)

4. Кристапс Порзингис («Бостон») (0,93)

5. Уокер Кесслер («Юта») (0,93)

Очки на владение, набранные в «посте»:

1. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,29)

2. Никола Йокич («Денвер») (1,26)

3. Лука Дончич («Даллас») (1,15)

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») (1,11)

5. Паскаль Сиакам («Торонто») (1,11)

Очки на владение, набранные при резком сближении игрока обороны:

1. Кавай Ленард («Клипперс») (1,32)

2. Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») (1,26)

3. Лука Дончич («Даллас») (1,25)

4. Харрисон Барнс («Сакраменто») (1,24)

5. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,23)

«Итак, Порзингис попадает 40% бросков из-за дуги, разрывает оборону при сближении защитника, теперь он может эффективно разыгрывать «посты» и хорошо защищается. Здоровье всегда будет вызывать беспокойство, но он может только вступить в свои лучшие годы», – отмечает О’Коннор.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Денисов
Вашик такой: мы передумали!
+28
0
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
С Порзингисом и Брогдоном врачи Бостона за наличие работы могут не переживать.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ BVV
В Далласе кто-то кроме него пытался защищаться? Дай угадаю, наверное это был Лука?;)
Там далеко не в защите дело было, взять хотя бы его 28% из-за дуги в последнем сезоне. 221 см так плохо кидает треху, которую практически невозможно накрыть. Как итог после обмена Даллас потом залез с Динуидди и Брансоном в финал конфы, а он ничего не показал в Вашингтоне. Легко играть в клубе без давления, посмотрим на него в Бостоне. Опять же, я не верю. Его здоровье не позволяет лезть в краску и использовать преимущество в габаритах, он будет играть от броска.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
Стивенс: "Алло, очкарик, нарой там какой-нибудь статы, что Порзи норм, а то нас совсем распяли за такой обмен"
О’Коннор: "Не вопрос, про Смарта говна нарыть?"
Стивенс: "Пока не надо"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Да, только в Далласе этот парень ничего не показал и его заслуженно обменяли. И здесь кто-то будет таскать, а он будет от броска играть. Посмотрим, размен на Смарта критический, они не Брогдона отдали. Я не верю в хрусталей. Вся эта стата не всегда показывает ценность игрока. Трио Бил, Порзингис, Кузма не залезли даже в плей-ин на Востоке.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Андрей Егоров
Я аш специально залогинился. Ыксперты, КП провёл в прошлом сезоне 65 игр и был 4ым игкором в Вашике по кол-ву игр. Что ему ещё надо сделать, чтобы не называли травматом? И да, баскетбол это не в комп играть - это контактный спорт и травмы есть абсолютно у всех. За последние 2 сезона он провёл больше игр, чем Брэдли Бил - почему вы его травматом не называете? Касательно травм - парень 221см, конечно он будет ломаться первые годы, особенно после порванных крестов, которые были к контакте с фриком, а не просто после открытого лэй-апа. "С треском вылетел из Далласа" - я бы сказал, что с радостью ушёл от туда, собственно как любой другой игрок, которому требуется играть с Лукой. Получалось пока только у Брансона, но не благодаря Луке, а скорее вопреки. Мне кажется это лучший возможный трейд для КП и Бостона, очень интересно что из этого выйдет. Правда почему-то казалось, что в итоге продолжит латышскую династию (Биедриньш) в ГСВ, но и так тоже очень интересно выходит.
Лучший трейд, если бы брогдон в итоге ушел, а ушел смарт, который в Бостоне дольше всех, это обидно. Смарт был реальным лидером и душой команды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BVV
Ответ Nightyork97
Да, только в Далласе этот парень ничего не показал и его заслуженно обменяли. И здесь кто-то будет таскать, а он будет от броска играть. Посмотрим, размен на Смарта критический, они не Брогдона отдали. Я не верю в хрусталей. Вся эта стата не всегда показывает ценность игрока. Трио Бил, Порзингис, Кузма не залезли даже в плей-ин на Востоке.
В Далласе кто-то кроме него пытался защищаться? Дай угадаю, наверное это был Лука?;)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uncledrew
Да здесь то без вопросов, травматизм и пофигизм, вот где вопросы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Потенциал Бостона с ним станет высоким аки СОЛНЦЕ. Но ежели ночь, суть травмы, а они часты, как ночь в сутках, то дрянь дело, ибо солнца не видно ночью, хоть оно и не исчезает, но уже не светит, то бишь Порзингис не гуляет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Егоров
Я аш специально залогинился.

Ыксперты, КП провёл в прошлом сезоне 65 игр и был 4ым игкором в Вашике по кол-ву игр. Что ему ещё надо сделать, чтобы не называли травматом? И да, баскетбол это не в комп играть - это контактный спорт и травмы есть абсолютно у всех.

За последние 2 сезона он провёл больше игр, чем Брэдли Бил - почему вы его травматом не называете?

Касательно травм - парень 221см, конечно он будет ломаться первые годы, особенно после порванных крестов, которые были к контакте с фриком, а не просто после открытого лэй-апа.

"С треском вылетел из Далласа" - я бы сказал, что с радостью ушёл от туда, собственно как любой другой игрок, которому требуется играть с Лукой. Получалось пока только у Брансона, но не благодаря Луке, а скорее вопреки.

Мне кажется это лучший возможный трейд для КП и Бостона, очень интересно что из этого выйдет. Правда почему-то казалось, что в итоге продолжит латышскую династию (Биедриньш) в ГСВ, но и так тоже очень интересно выходит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruprekht
люблю доминаторов из сливных команд. круто показывать статку, когда против тебя соперник обкатывает тестовые схемы, выпускает посмотреть как себя чувствуют дальние резервисты, а основа использует дни лоад менеджмента
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BVV
Ответ mqh9pzrxgf
Лучший трейд, если бы брогдон в итоге ушел, а ушел смарт, который в Бостоне дольше всех, это обидно. Смарт был реальным лидером и душой команды
Брогдона забраковали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Егоров
Ответ Nightyork97
Да, только в Далласе этот парень ничего не показал и его заслуженно обменяли. И здесь кто-то будет таскать, а он будет от броска играть. Посмотрим, размен на Смарта критический, они не Брогдона отдали. Я не верю в хрусталей. Вся эта стата не всегда показывает ценность игрока. Трио Бил, Порзингис, Кузма не залезли даже в плей-ин на Востоке.
А тебя не смущает, что единственная идея по КП от Карлайла была - ты будешь стрэтч 5, стой в углу и жди пока Лука откинет на 3.

И я бы понял, если бы у него был скудный арсенал в нападении, но прошлый сезон на вашиков показывает совершенно другое - появился пас, пост, лучше стал чувствовать себя (и использовать их) против мисматчей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Евгений Денисов
Вашик такой: мы передумали!
Такая корова нужна самому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Ответ Евгений Денисов
Вашик такой: мы передумали!
Вашик не может передумать, у Порзигинса была опция. он бы просто ее не взял
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dril
Это из рекламного проспекта Порзи для Бостона?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ocelot
честно говоря даже такая стата не внушает доверия к Порзи, одно дело набирать 1,3 очка в любом показателе за 20 матчей и совсем другое меньшее число но за 80 матчей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ну крч еще один единорог, чья игра зависит от здоровья
Один такой как раз в лигу приходит на днях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий