Кристапс Порзингис – лучший в НБА по игре в «посте», в пятерке по обороне против «пик-н-роллов» и набору очков против «клоузаутов»
Журналист The Ringer Кевин О’Коннор представил выдающиеся статистические показатели форварда «Бостона» Кристапса Порзингиса.
Статистические данные взяты с прошедшего регулярного чемпионата-2022/23.
Очки на владение, набранные против игрока во время «пик-н-ролла»:
1. Энтони Дэвис («Лейкерс») (0,91)
2. Стивен Адамс («Мемфис») (0,92)
3. Яннис Адетокумбо («Милуоки») (0,92)
4. Кристапс Порзингис («Бостон») (0,93)
5. Уокер Кесслер («Юта») (0,93)
Очки на владение, набранные в «посте»:
1. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,29)
2. Никола Йокич («Денвер») (1,26)
3. Лука Дончич («Даллас») (1,15)
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») (1,11)
5. Паскаль Сиакам («Торонто») (1,11)
Очки на владение, набранные при резком сближении игрока обороны:
1. Кавай Ленард («Клипперс») (1,32)
2. Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») (1,26)
3. Лука Дончич («Даллас») (1,25)
4. Харрисон Барнс («Сакраменто») (1,24)
5. Кристапс Порзингис («Бостон») (1,23)
«Итак, Порзингис попадает 40% бросков из-за дуги, разрывает оборону при сближении защитника, теперь он может эффективно разыгрывать «посты» и хорошо защищается. Здоровье всегда будет вызывать беспокойство, но он может только вступить в свои лучшие годы», – отмечает О’Коннор.
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Стивенс: "Пока не надо"
Ыксперты, КП провёл в прошлом сезоне 65 игр и был 4ым игкором в Вашике по кол-ву игр. Что ему ещё надо сделать, чтобы не называли травматом? И да, баскетбол это не в комп играть - это контактный спорт и травмы есть абсолютно у всех.
За последние 2 сезона он провёл больше игр, чем Брэдли Бил - почему вы его травматом не называете?
Касательно травм - парень 221см, конечно он будет ломаться первые годы, особенно после порванных крестов, которые были к контакте с фриком, а не просто после открытого лэй-апа.
"С треском вылетел из Далласа" - я бы сказал, что с радостью ушёл от туда, собственно как любой другой игрок, которому требуется играть с Лукой. Получалось пока только у Брансона, но не благодаря Луке, а скорее вопреки.
Мне кажется это лучший возможный трейд для КП и Бостона, очень интересно что из этого выйдет. Правда почему-то казалось, что в итоге продолжит латышскую династию (Биедриньш) в ГСВ, но и так тоже очень интересно выходит.
И я бы понял, если бы у него был скудный арсенал в нападении, но прошлый сезон на вашиков показывает совершенно другое - появился пас, пост, лучше стал чувствовать себя (и использовать их) против мисматчей.
Один такой как раз в лигу приходит на днях