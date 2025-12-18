Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»

Джабари Паркер прокомментировал ситуацию в «Партизане».

Форвард «Партизана » Джабари Паркер не сыграл против «Виртуса » (68:86) по решению тренера. Мирко Ококоличу не понравилась активность игрока на тренировках.

«Мы проиграли. Сейчас речь не обо мне, а о нуждах команды. Это было тренерское решение.

Но хотелось бы выходить на площадку. Все знают мои возможности. Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем, здесь или где-то еще. Но я профессионал. Выйду на тренировку в любом случае», – заявил Паркер.