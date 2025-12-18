Джабари Паркер: «Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем»
Джабари Паркер прокомментировал ситуацию в «Партизане».
Форвард «Партизана» Джабари Паркер не сыграл против «Виртуса» (68:86) по решению тренера. Мирко Ококоличу не понравилась активность игрока на тренировках.
«Мы проиграли. Сейчас речь не обо мне, а о нуждах команды. Это было тренерское решение.
Но хотелось бы выходить на площадку. Все знают мои возможности. Я один из лучших игроков в Европе, мне надо думать о своем будущем, здесь или где-то еще. Но я профессионал. Выйду на тренировку в любом случае», – заявил Паркер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости