Кристапс Порзингис близок к переходу в «Бостон», Малкольм Брогдон – в «Клипперс», Маркус Моррис – в «Вашингтон»
«Вашингтон», «Бостон» и «Клипперс» ведут переговоры об обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», а разыгрывающий Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) – в «Клипперс».
«Уизардс» в результате трехсторонней сделки получат форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см) и драфт-пики.
Стороны прорабатывают детали сделки и опцию в контракте Порзингиса.
В действующем контракте Порзингиса есть опция продления на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.
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Получается Пол не вернется в клипперс, интересно.
Хотя я не понимаю пользу Порзи и мне нравится мысль на паркете от Малькольма.
Логика в том, чтобы фронткорт за счёт бэккорта укрепить. Но тогда бэкапить Притчард опять будет, а потом как СА отпускать?
и в самый важный момент (в серии с Майами) таки сломался
Порзингис может прийти как просто истекающий контракт на 36 миллионов, так и через "продление-и-обмен", добавив до истекающего на 36 миллионов ещё два года и максимум 77 миллионов (будет поменьше)
Если нет, то через 6 месяцев после обмена он будет доступен к обычному продлению.