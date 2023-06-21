Кристапс Порзингис близок к переходу в «Бостон», Малкольм Брогдон – в «Клипперс», Маркус Моррис – в «Вашингтон»

« », « » и «Клипперс» ведут переговоры об обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», а разыгрывающий (30 лет, 196 см) – в « ».

«Уизардс» в результате трехсторонней сделки получат форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см) и драфт-пики.

Стороны прорабатывают детали сделки и опцию в контракте Порзингиса.

В действующем контракте Порзингиса есть опция продления на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА