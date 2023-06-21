Кристапс Порзингис близок к переходу в «Бостон», Малкольм Брогдон – в «Клипперс», Маркус Моррис – в «Вашингтон»

Теги возможные переходы Бостон Клипперс НБА Вашингтон Маркус Моррис Кристапс Порзингис Малкольм Брогдон Баскетбол

«Вашингтон», «Бостон» и «Клипперс» ведут переговоры об обмене, в результате которого тяжелый форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис (27 лет, 221 см) перейдет в «Селтикс», а разыгрывающий Малкольм Брогдон (30 лет, 196 см) – в «Клипперс».

«Уизардс» в результате трехсторонней сделки получат форварда Маркуса Морриса (33 года, 203 см) и драфт-пики.

Стороны прорабатывают детали сделки и опцию в контракте Порзингиса.

В действующем контракте Порзингиса есть опция продления на сезон-2023/24 стоимостью 36 миллионов долларов.

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43 комментария

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Аморалинни
Бостон: Сильвер, можно мне Вембаньяма
Сильвер: у вас уже есть дома Вембаньяма
Вембаньяма дома: Порзингинс
+39
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Nightyork97
Они отпустят лучшего 6 игрока лиги, а потом выпишут 600 миллионов своим звездам. Как хрусталь Порзингис всплывает, они уже за предел потолка залезли. Я ничего не понимаю, там ад с платежкой, его еще подписывать скоро. Похоже будет играть сам Маззула, глубины там не будет.
+25
-4
+21
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Лиллард унижатель!
Ответ RAMIK
Ничего не понимаю в обменах Вашингтона.
Чистят платежку. Сливают сезон.
+17
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+17
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namankey
Логичный обмен для Селтикс, чтобы Гало не скучал в лазарете
+10
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Рахон Р.
Ответ Nightyork97
Они отпустят лучшего 6 игрока лиги, а потом выпишут 600 миллионов своим звездам. Как хрусталь Порзингис всплывает, они уже за предел потолка залезли. Я ничего не понимаю, там ад с платежкой, его еще подписывать скоро. Похоже будет играть сам Маззула, глубины там не будет.
Я не уверен, что это супер-идея, но, справедливости ради, про Брогдона в прошлом году так же писали, что "да он до плей-офф всё равно не дотянет здоровым". Моложе и здоровее он тоже не становится.
+9
0
+9
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RAMIK
Ничего не понимаю в обменах Вашингтона.
+7
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Antosha-grisha
Понеслась
Получается Пол не вернется в клипперс, интересно.
+5
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Abdulla
Ответ Light Yagami
Смарт-Браун-Тэйтум-КейПи-Хорфард. Смарт на PG и 4 элитных шутера, люблю такие команды. Удачи сэлтикс в новом сезоне!
Выглядит страшновато, Бостон идёт просто "пан или пропал", как и Финикс, в некоторой степени.
+6
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FEF2
Бостон алл-ин, это же аренда шпалы на год, получается
+3
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xamer 9
Ответ Рахон Р.
Я не уверен, что это супер-идея, но, справедливости ради, про Брогдона в прошлом году так же писали, что "да он до плей-офф всё равно не дотянет здоровым". Моложе и здоровее он тоже не становится.
Согласен. Перед глазами примеры Лу Уильямса и Монтрезла, которые на следующий или через сезон уже не давали так много импакта, как в сезоне «лучшего 6 игрока»
+3
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Jerry Rodrogha
Ответ Рахон Р.
Я не уверен, что это супер-идея, но, справедливости ради, про Брогдона в прошлом году так же писали, что "да он до плей-офф всё равно не дотянет здоровым". Моложе и здоровее он тоже не становится.
Травмат на травмата за основу взято.
Хотя я не понимаю пользу Порзи и мне нравится мысль на паркете от Малькольма.
Логика в том, чтобы фронткорт за счёт бэккорта укрепить. Но тогда бэкапить Притчард опять будет, а потом как СА отпускать?
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udod
а насчёт хрусталя, Брогдон тоже имел этот красный флажок
и в самый важный момент (в серии с Майами) таки сломался
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Максим Усков
Ответ Nightyork97
Они отпустят лучшего 6 игрока лиги, а потом выпишут 600 миллионов своим звездам. Как хрусталь Порзингис всплывает, они уже за предел потолка залезли. Я ничего не понимаю, там ад с платежкой, его еще подписывать скоро. Похоже будет играть сам Маззула, глубины там не будет.
Лучший шестой так в самой важной серии плей-офф и не сыграл, Бостону нужна большая палка с броском и Порзи на удивление в прошлом году был здоров.
+2
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AllanHouston
Со стороны "Бостона" ещё будет Галлинари, со стороны "Клипперс" ещё кто-то (вероятно, Бостон-младший или Престон).

Порзингис может прийти как просто истекающий контракт на 36 миллионов, так и через "продление-и-обмен", добавив до истекающего на 36 миллионов ещё два года и максимум 77 миллионов (будет поменьше)

Если нет, то через 6 месяцев после обмена он будет доступен к обычному продлению.
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xamer 9
Ответ Three Days Grace
Сливают шлак. Так понятно?)
Если Билл и Кристапс - это шлак, тогда каким словом вы остальных назовете? Пепел?
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Максим Усков
Ответ Abdulla
Выглядит страшновато, Бостон идёт просто "пан или пропал", как и Финикс, в некоторой степени.
У Порзи последний год по контракту, если что и сомнительно что Бостон за него все пики отдаст. Если что-то пойдёт не так, всё легко можно вернуть обратно.
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ivan petrov
Ответ udod
разве Бостон может взять Порзи отдав только Брогдона? надо докидывать
Только вот у Порзи опция.
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mqh9pzrxgf
Ответ Максим Усков
Лучший шестой так в самой важной серии плей-офф и не сыграл, Бостону нужна большая палка с броском и Порзи на удивление в прошлом году был здоров.
Контрактный год творит чудеса))
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doctorcaiman
Ответ namankey
Логичный обмен для Селтикс, чтобы Гало не скучал в лазарете
Порзингис на 2 игры всего лишь меньше в этом сезоне сыграл чем Браун. Про Брогдона тоже говорили, что берут в лазарет, а за весь сезон одна травма в финале конфы.
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Killyr
Ответ Nightyork97
Они отпустят лучшего 6 игрока лиги, а потом выпишут 600 миллионов своим звездам. Как хрусталь Порзингис всплывает, они уже за предел потолка залезли. Я ничего не понимаю, там ад с платежкой, его еще подписывать скоро. Похоже будет играть сам Маззула, глубины там не будет.
тоже не понимаю пользу этого обмена для Бостона, если только часть чего-то большего.
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mqh9pzrxgf
Ответ RAMIK
Взамен мало чего ценного получают.
1 пик могут получить)
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sedric
Ответ AllanHouston
Со стороны "Бостона" ещё будет Галлинари, со стороны "Клипперс" ещё кто-то (вероятно, Бостон-младший или Престон). Порзингис может прийти как просто истекающий контракт на 36 миллионов, так и через "продление-и-обмен", добавив до истекающего на 36 миллионов ещё два года и максимум 77 миллионов (будет поменьше) Если нет, то через 6 месяцев после обмена он будет доступен к обычному продлению.
Бостон в Бостон?
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Григорий Ефимов
Уточнение насчет хрусталей и прочего. Порзингис и Брогдон провели по 6 сезонов в лиге и Порзингис сыграл за эти 6 сезонов на 2 игры больше. Правда у него был ахилл и минус целый сезон. Но зато он почти на 3 года моложе.
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andrushapumba
какого брогдона отдавать вы чего объясните я не понимаю
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mqh9pzrxgf
Ответ FEF2
Бостон алл-ин, это же аренда шпалы на год, получается
Если выгорит то оно того стоит)
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