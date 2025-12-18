Вассилис Спанулис: «Сейчас по игре «Монако» не тянет даже на плей-ин»
Вассилис Спанулис расстроен игрой «Монако».
«Монако» проиграл второй матч подряд в Евролиге, уступив «Басконии» (73:85). Финалист прошлого сезона в данный момент находится на 8-м месте «регулярки» с результатом 9-7.
«В Евролиге кто играет жестче и контактнее, тот побеждает. Мы сейчас не показываем хороший баскетбол и не тянем на плей-офф. Даже на плей-ин.
Плохое выступление, ноль энергии. Надо понять, в чем дело. Каждый год такое происходит. Команде нужно вернуться к своим базовым принципам.
Когда все перестает работать, мяч не заходит в корзину. У нас отличные игроки, отличные «шутеры», но энергии не хватает», – заключил главный тренер Вассилис Спанулис.
