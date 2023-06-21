Эдриан Воджнаровски: «Портленд» прекратил все переговоры по обмену Дэмиана Лилларда»
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Портленд» прекратил все переговоры по возможному обмену звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
«Майами» очень внимательно следит за тем, что происходит в «Портленде». Они смотрят, будет ли этим летом момент, когда Дэмиан Лиллард станет доступным.
На данный момент «Блэйзерс» отключают всех, кто звонит по поводу возможного обмена Лилларда. Пэт Райли всегда будет активно пытаться улучшить свою команду», – сказал Воджнаровски.
Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА
5 комментариев