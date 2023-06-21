Эдриан Воджнаровски: «Портленд» прекратил все переговоры по обмену Дэмиана Лилларда»

Теги возможные переходы Майами Пэт Райли Портленд НБА Дэмиан Лиллард Эдриан Воджнаровски Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Портленд» прекратил все переговоры по возможному обмену звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Майами» очень внимательно следит за тем, что происходит в «Портленде». Они смотрят, будет ли этим летом момент, когда Дэмиан Лиллард станет доступным.

На данный момент «Блэйзерс» отключают всех, кто звонит по поводу возможного обмена Лилларда. Пэт Райли всегда будет активно пытаться улучшить свою команду», – сказал Воджнаровски.

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5 комментариев

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AaaaRrrr
Портленд больше шумит в межсезонье, чем в сезоне)
+3
0
+3
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Лиллард унижатель!
Ответ Tim Timson
одни разговоры. когда Райли улучшал ее в последний раз?)
Когда увел Джимми у Филы
+1
0
+1
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namankey
Судя по последнему абзацу, Пэт теперь будет всё лето слать письма в Орегон
0
0
0
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Tim Timson
Ответ Лиллард унижатель!
Когда увел Джимми у Филы
увел?)
0
0
0
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