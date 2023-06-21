Эдриан Воджнаровски: «Портленд» прекратил все переговоры по обмену Дэмиана Лилларда»

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Портленд» прекратил все переговоры по возможному обмену звездного разыгрывающего .

« » очень внимательно следит за тем, что происходит в « ». Они смотрят, будет ли этим летом момент, когда Дэмиан Лиллард станет доступным.

На данный момент «Блэйзерс» отключают всех, кто звонит по поводу возможного обмена Лилларда. всегда будет активно пытаться улучшить свою команду», – сказал Воджнаровски.

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