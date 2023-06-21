Дэмиан Лиллард: «Чемпионство много значит для меня, но если не выиграю, это не конец света»

Разыгрывающий « » заявил, что хочет выиграть чемпионат, но отсутствие перстня не отразится на его наследии.

«Думаю, что чемпионство очень важно, когда речь идет о том, как другие люди относятся ко мне. Конечно, они скажут: «У тебя нет перстня». Вы видите, как люди разговаривают с Чарльзом Баркли, а ведь он Чарльз Баркли. Он был отличным игроком. Конечно, самое важное для меня – выиграть чемпионат.

Когда я тренируюсь и готовлюсь к сезону, единственное, о чем я думаю – это победа в чемпионате. Мой объем работы говорит сам за себя. Я не выигрывал чемпионат, но я выиграл много матчей. Из 11 сезонов у меня было всего три сезона, когда я не был победителем.

Чемпионство много значит для меня, но, по моему личному мнению, если я не выиграю чемпионат, это не конец света. Если говорить о восприятии других людей, я думаю, что чемпионство чрезвычайно важно для моего наследия. Но мое отношение к этому будет не таким, как у других», – сказал Лиллард.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня