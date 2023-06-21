Дэмиан Лиллард: «Чемпионство много значит для меня, но если не выиграю, это не конец света»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что хочет выиграть чемпионат, но отсутствие перстня не отразится на его наследии.
«Думаю, что чемпионство очень важно, когда речь идет о том, как другие люди относятся ко мне. Конечно, они скажут: «У тебя нет перстня». Вы видите, как люди разговаривают с Чарльзом Баркли, а ведь он Чарльз Баркли. Он был отличным игроком. Конечно, самое важное для меня – выиграть чемпионат.
Когда я тренируюсь и готовлюсь к сезону, единственное, о чем я думаю – это победа в чемпионате. Мой объем работы говорит сам за себя. Я не выигрывал чемпионат, но я выиграл много матчей. Из 11 сезонов у меня было всего три сезона, когда я не был победителем.
Чемпионство много значит для меня, но, по моему личному мнению, если я не выиграю чемпионат, это не конец света. Если говорить о восприятии других людей, я думаю, что чемпионство чрезвычайно важно для моего наследия. Но мое отношение к этому будет не таким, как у других», – сказал Лиллард.
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