Дэмиан Лиллард лайкнул пост, в котором «Портленду» советуют выменять Зайона Уильямсона

Теги Новый Орлеан Портленд НБА Дэмиан Лиллард соцсети Зайон Уильямсон Баскетбол

Лидер «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард лайкнул пост в социальных сетях, в котором клубу из Портленда советуют выменять звездного форварда «Нового Орлеана» Зайона Уильямсона.

У «Портленда» есть 3-й пик драфта-2023, Лиллард, как пишут многие инсайдеры, ожидает, что офис использует его для усиления команды опытным и сильным игроком.

Уильямсон, по слухам, в ближайшее время может стать частью обмена.

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20 комментариев

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Ужратый Гусениц
Интересно, Лиллард реально думает что приход чувака с огромными проблемами со здоровьем, дисциплиной, трудовой этикой, а потом еще какими то скандалами с порно актрисами, поднимет уровень команды?
+25
0
+25
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Мурзин Ринат
О господи , да меняйте Дейма уже на мешок картошки и берите Скута, и развивайте команду
+24
-1
+23
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Daniil Liapunov
гениальное усиление будет) озабоченный-жирдяй-травмат на скамейке еще на пару лет забьет платежку)
+23
0
+23
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Казимир Стыцько
Ответ TryHarden13
Слушайте, а Зайона уже можно называть "бастом", или еще рановато?
Как порнозвезды скажут
+13
0
+13
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Максим Максимов
А чем зайон поможет Портленду играя по 15 матчей в сезоне?
Это даже на ПО не хватит.
+10
0
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Максим Максимов
А чем зайон поможет Портленду играя по 15 матчей в сезоне?
+9
0
+9
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TryHarden13
Слушайте, а Зайона уже можно называть "бастом", или еще рановато?
+6
0
+6
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Казимир Стыцько
Ответ Мурзин Ринат
О господи , да меняйте Дейма уже на мешок картошки и берите Скута, и развивайте команду
Или меняйте Дейма на Зайона, и развивайте Скута. В любом случае перспективней, чем предпенсионный рекламный агент Тиссота, время которого (каламбур) истекает
+4
0
+4
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namankey
Похоже Лилларду важна видимость усиления для борьбы за чемпионство, лишь бы остаться в Портленде. Потом скажет что сделал всё что мог (набьет стату) и во всём виноват фронт-офис, выменявший травмата
+2
0
+2
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Misson
Ответ Мурзин Ринат
О господи , да меняйте Дейма уже на мешок картошки и берите Скута, и развивайте команду
Зачем мешок картошки? Драфт-пики, много драфт-пиков. 3 пика первого раунда и он ваш. Ну и молодежь скидывайте, кого не жалко.
+1
0
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armageddon123456
Ответ Misson
Зачем мешок картошки? Драфт-пики, много драфт-пиков. 3 пика первого раунда и он ваш. Ну и молодежь скидывайте, кого не жалко.
Сильно много за Демьяна уже вряд-ли кто-то даст. Ему уже 33 вот-вот стукнет, скорость начнет проседать через годик, взрывные проходы начнут уходить и тд и тп. Максимально за него можно было в прошлом году урвать. И в позапрошлом. А сейчас, с учетом нового коллективного - такие контракты как у Демьяна будут брать как раз за мешок картошки, мб чуть дороже. Потому что контракт его и ему подобные через уже месяц будут вешалкой для клубов
+1
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Мурзин Ринат
Ответ TryHarden13
Слушайте, а Зайона уже можно называть "бастом", или еще рановато?
Надо видюху глянуть, там видно будет уже 😂
+1
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Atlichna
Зайон сейчас на дне стоимости, это high risk - high reward усиление. Никто не может предсказать, возьмётся он за ум или нет.
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Stephan Carrypenko
На самом деле слили бы Дейма, на того же Зайона + привлечь несколько команд . Уверен кто-то насыпет нормально.
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fhneh
Ответ Daniil Liapunov
гениальное усиление будет) озабоченный-жирдяй-травмат на скамейке еще на пару лет забьет платежку)
Да блин в чем он озабоченный. Все такие правильные. Пацан просто любит женщин. Много и разных. Что не так для 23 лет?
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ierdnA
Ответ Ужратый Гусениц
Интересно, Лиллард реально думает что приход чувака с огромными проблемами со здоровьем, дисциплиной, трудовой этикой, а потом еще какими то скандалами с порно актрисами, поднимет уровень команды?
Если он так думает, то от него самого надо избавляться
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Misson
Ответ armageddon123456
Сильно много за Демьяна уже вряд-ли кто-то даст. Ему уже 33 вот-вот стукнет, скорость начнет проседать через годик, взрывные проходы начнут уходить и тд и тп. Максимально за него можно было в прошлом году урвать. И в позапрошлом. А сейчас, с учетом нового коллективного - такие контракты как у Демьяна будут брать как раз за мешок картошки, мб чуть дороже. Потому что контракт его и ему подобные через уже месяц будут вешалкой для клубов
За почти 30-летнего Гобера Юта с Миннесоты содрала 4 пика первого раунда! Неужели за Дейма не дадут 3? Сан-Антонио за Мюррея смогли 3 пика первого урвать.
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armageddon123456
Ответ Misson
За почти 30-летнего Гобера Юта с Миннесоты содрала 4 пика первого раунда! Неужели за Дейма не дадут 3? Сан-Антонио за Мюррея смогли 3 пика первого урвать.
Еще раз - когда Гобера выменивали - не было и намека на новые условия по платежкам в коллективом. Если бы продолжало действовать старое, разговора нет. Но вот с 1 июля в силу вступает новое КС, с новыми условиями и новым "вторым жестким" потолком, при котором уже будет не насрать на выменяные активы (если раньше именно при обмене можно было влезать в любые деньги (исключение - СЭТ, тогда включался "жесткий" потолок), то теперь максимальная сумма будет около 183 млн. И никому не захочется менять много пиков и игроков среднего или высокого звена на суперзвезду, у которой прайма осталось года на 1-2 ( максимум 3, и то не факт), а контракт на 5 лет, и его будет никуда уже не деть толком. Разница в ситуациях колоссальная
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TryHarden13
Ответ Казимир Стыцько
Как порнозвезды скажут
Хах, точно, надо погодить)
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Алексей Зуев
Ответ Atlichna
Зайон сейчас на дне стоимости, это high risk - high reward усиление. Никто не может предсказать, возьмётся он за ум или нет.
Плюсану-ка этому посту )))
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