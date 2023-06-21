Лидер «Блэйзерс» лайкнул пост в социальных сетях, в котором клубу из Портленда советуют выменять звездного форварда «Нового Орлеана» .

У « » есть 3-й пик драфта-2023, Лиллард, как пишут многие инсайдеры, ожидает, что офис использует его для усиления команды опытным и сильным игроком.

Уильямсон, по слухам, в ближайшее время может стать частью обмена.

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