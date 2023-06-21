Дэмиан Лиллард: «Думаю, что буду играть до 38-39 лет»

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард заявил, что собирается провести еще 6-7 сезонов.

«У меня контракт еще на четыре года, к концу этого срока мне будет 36 лет, так что буду играть как минимум до 36. Наверное, скажу, что до 38 или 39 лет.

Сейчас сложно сказать. Когда приходит время, трудно расстаться с тем, чем ты занимался всю жизнь. Я не собираюсь играть до изнеможения. Пока я играю, я буду хорошим игроком. Думаю, это также зависит от того, когда я выиграю чемпионат, и выиграю ли я его», – сказал Лиллард.

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2 комментария

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Максим Макеев
портленд щас поперхнулся
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