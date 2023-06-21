Франция сыграет товарищеские матчи с Литвой, Японией и Австралией

Сборная Франции в ходе подготовки к чемпионату мира-2023 проведет семь товарищеских матчей.

Команда начнет тренировочный сбор 28 июля. Первый выставочный матч состоится 31 июля, соперником французов станет Тунис.

Затем Франция встретится с Черногорией (2 августа), Венесуэлой (7 августа), Литвой (9 и 11 августа), Японией (17 августа) и Австралией (20 августа).

На чемпионате мира Франция сыграет в группе H в Джакарте, Индонезия, и встретится с Канадой, Латвией и Ливаном.

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