Франция сыграет товарищеские матчи с Литвой, Японией и Австралией

Теги товарищеские матчи сборная Литвы сборная Франции сборная Австралии сборная Черногории сборная Венесуэлы сборная Туниса сборная Японии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Сборная Франции в ходе подготовки к чемпионату мира-2023 проведет семь товарищеских матчей.

Команда начнет тренировочный сбор 28 июля. Первый выставочный матч состоится 31 июля, соперником французов станет Тунис.

Затем Франция встретится с Черногорией (2 августа), Венесуэлой (7 августа), Литвой (9 и 11 августа), Японией (17 августа) и Австралией (20 августа).

На чемпионате мира Франция сыграет в группе H в Джакарте, Индонезия, и встретится с Канадой, Латвией и Ливаном.

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