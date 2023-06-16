Виктор Вембаньяма: «Монако» – одна из 30 лучших команд мира»

Теги сборная Франции НБА чемпионат Франции Метрополитан Монако Виктор Вембаньяма Баскетбол

«Метрополитан» Виктора Вембаньямы уступил «Монако» в трех матчах финальной серии чемпионата Франции (0-3).

Главный претендент на выбор под 1-м номером на драфте НБА высоко отозвался о сопернике: «В своих мечтах я хотел выиграть чемпионат Франции. Однако для меня «Монако» – одна из 30 лучших команд в мире.

Не думаю, что это моя последняя игра во Франции. Я еще буду играть с национальной командой, так что, в конце концов, это просто «До свидания».

Чувствую, что вступаю в новую главу не только для себя, но и для своих близких. Все поздравили меня с тем, чего я добился в этом году, и пожелали удачи в будущем. Я готов к НБА, не переживаю по этому поводу».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rembrandao
Интересно, какая из команд НБА у него не попала в тридцатку)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
khali
Банана, банана - мама, к вам приедет Виктор Вембаньяма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jedef
Помимо его таланта вызывает дополнительное восхищение как грамотно его "ведут" его французское окружение. Всё очень аккуратно, без резких скачков, выбор турниров, правильные интервью и слова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий