Виктор Вембаньяма: «Монако» – одна из 30 лучших команд мира»

« » уступил « » в трех матчах финальной серии чемпионата Франции (0-3).

Главный претендент на выбор под 1-м номером на драфте НБА высоко отозвался о сопернике: «В своих мечтах я хотел выиграть чемпионат Франции. Однако для меня «Монако» – одна из 30 лучших команд в мире.

Не думаю, что это моя последняя игра во Франции. Я еще буду играть с национальной командой, так что, в конце концов, это просто «До свидания».

Чувствую, что вступаю в новую главу не только для себя, но и для своих близких. Все поздравили меня с тем, чего я добился в этом году, и пожелали удачи в будущем. Я готов к , не переживаю по этому поводу».

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳