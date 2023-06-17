Венсан Колле: «Чемпионат мира лучше всего подготовит Виктора Вембаньяму к НБА»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле считает, что выступление на предстоящем чемпионате мира будет полезно для будущего новичка НБА Виктора Вембаньямы.

«Мне бы хотелось, чтобы он много играл, так как после чемпионата мира в следующем году будут Олимпийские игры. Думаю, он тоже этого хочет. Этот чемпионат мира является стартовой площадкой для него. Чемпионат мира лучше всего подготовит его к НБА.

Я надеюсь, что мы сможем сотрудничать с его клубом. Мы с ними уже немного знакомы, кстати, я получил поздравления от генерального менеджера. Это важно, потому что он будет играть против тех же игроков, с которыми встретится в следующем сезоне в НБА. Этого не было во французской лиге. В его возрасте игровой опыт бесценен», – сказал Колле.

Участие 19-летнего французского форварда в чемпионате мира-2023 остается под вопросом.

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