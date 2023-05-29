Главный тренер « » и сборной Франции Венсан Колле признался, что будет рад переходу в « », которому достался 1-й пик драфта-2023.

«Надеялся, что первый пик достанется «Сперс». Этот клуб добился славы с иностранными игроками. Мы наблюдали за ними из Франции благодаря Тони Паркеру, но был еще Ману Джинобили и другие.

Мне кажется, будет для Виктора лучшим учителем», – заявил Колле.

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